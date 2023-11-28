لو فاتك التريند| كواليس طلاق يوسف الشريف وإنجى علاء.. واختراق الصفحة الرسمية للإعلامية قصواء الخلالي

تنوعت أخبار التريند اليوم الثلاثاء ما بين أخبار عن الفن وأخبار أخرى عن غزة فى هذا السياق تكشف الدستور أبرز أخبار التريند

كواليس طلاق يوسف الشريف وإنجى علاء.. الانفصال حدث قبل أيام

خرج الفنان يوسف الشريف منذ دقائق قليلة، معلنًا انفصاله بشكل رسمي عن زوجته إنجي علاء والذي كان نجاحهما جزءا أصيلا من حياتهم الزوجية، حيث لمعا سويًا بفضل مجهودات فنهما أن يحققا نجاحا كبيرا فكان الشريف ممثلًا مختلفًا وزوجته على مستوى التأليف والشكل الجمالي للعمل وتحديدًا عبر تصاميم الملابس والديكورات.

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متحدث بلدية غزة: الهدنة في القطاع كشفت حجم الدمار الكبير بالمدينة

قال حسني مهنا، المتحدث باسم بلدية غزة، إن الخدمات الأساسية في البلدية تعطلت جراء العدوان الإسرائيلي، وتستمر في عملها بأقل الإمكانات.

وأضاق حسني مهنا خلال مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء، أن الهدنة في قطاع غزة كشفت حجم الدمار الكبير في المدينة بعد تدمير أحياء سكنية بشكل كامل.

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اختراق الصفحة الرسمية للإعلامية قصواء الخلالي على "فيس بوك"

أعلنت الإعلامية قصواء الخلالي عن تعرض صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك" للاختراق بسبب مداخلة هاتفية في برنامجها في المساء مع قصواء والتي تقدمه غلى قناة سي بي سي.

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"الهلال الأحمر" تعلن عن حجم المساعدات المقدمة إلى غزة عبر معبر رفح

أعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري، عن حجم المساعدات المقدمة إلى غزة عبر معبر رفح البري، حيث أكدت أن إجمالي عدد الطائرات القادمة الى مطار العريش بلغ 195 طائرة من 34 دولة، و11 منظمة.

وعن أبرز الدول التى قدمت مساعدات، أوضحت أنها مصر، اليونان، الهند، الجزائر، بنجلاديش، إيطاليا، البحرين، البرازيل، بريطانيا، كولومبيا، فرنسا، إندونيسيا، العراق، اليابان، الدنمارك، الإمارات،، الأردن، الكويت، ليبيا، ماليزيا، المغرب، باكستان، قطر، روسيا، السعودية، تونس، تركيا، فنزويلا، تركمانستان، إنجلترا، الأرجنتين، بولندا، السعودية، وسنغافورة.

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