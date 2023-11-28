الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

اختراق الصفحة الرسمية للإعلامية قصواء الخلالى على "فيسبوك"

قصواء الخلالي
قصواء الخلالي

أعلنت الإعلامية قصواء الخلالي عن تعرض صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للاختراق؛ بسبب مداخلة هاتفية في برنامجها في المساء مع قصواء التي تقدمه على قناة سي بي سي.

 

اختراق صفحة قصواء الخلالي

وأصدرت الإعلامية قصواء الخلالي بيانا جاء فيه: "بعد نشر بيان التضرر من شركة ميتا "فيسبوك" بسبب حذف البث التليفزيوني لبرنامجي على شاشة cbc، بعد مداخلة "المتحدث الإقليمي للخارجيّة الأمريكية"، بخصوص الحفاظ على حياة المدنيين الفلسطينيين".

وتابعت: "تم عمل سطو على صفحتي الرسمية، وتغيير اسم الصفحة، وحذف محتوى البيان المنشور والاستيلاء على كل ما يتعلّق بي وبرنامجي عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفيسبوك، مع تلقّي الفريق رسائل تحذيرية".

واختتمت: “في سلسلة متتالية من ممارسات القمع لحرّية الصحافة والإعلام، وتهديدها وإرهابها لخدمة أطراف أخرى لا تمثّل الحقّ، وإنمّا تصادر رأي وحرّية كل من يبرزه”.

يذكر أن برنامج "في المساء مع قصواء" يداع عبر قناة سي بي سي وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي من السبت للثلاثاء من الساعة ٩ لـ١١ مساء.

قمع إلكترونى.. فيسبوك يحذف حلقة "فى المساء مع قصواء" على CBC

وفي حادث غير مسبوق، قامت شركة "ميتا"، المالكة لموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بحذف البث المباشر لبرنامج "في المساء مع قصواء"، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي على قناة "CBC" من على منصتها الإلكترونية بعد مواجهة حادة بين الإعلامية والمتحدث الإقليمي لوزارة الخارجية الأمريكية سامويل وربيرج.

وكشفت "الخلالي" في بداية حلقة اليوم، عن أنها استضافت وربيرج في الجزء الأول من حلقة أمس، في مكالمة هاتفية استمرت دقائق قليلة وتناولت بعض القضايا السياسية والإنسانية التي تهم المنطقة، وأنها واجهته ببعض الأسئلة والملاحظات التي لم يرض عنها المتحدث الأمريكي، الذي قرر إنهاء المكالمة بشكل مفاجئ.

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