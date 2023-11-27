الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"META" تحذف بث "قصواء الخلالى" بسبب متحدث الخارجية الأمريكية (فيديو)

قصواء الخلالي
قصواء الخلالي

في حادثة غير مسبوقة، قامت شركة "ميتا"، المالكة لموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بحذف البث المباشر لبرنامج "في المساء مع قصواء"، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي على قناة "CBC" من على منصتها الإلكترونية بعد مواجهة حادة بين الإعلامية والمتحدث الإقليمي لوزارة الخارجية الأمريكية سامويل وربيرج.

وكشفت الخلالي، في بداية حلقة اليوم، أنها استضافت وربيرج في الجزء الأول من حلقة أمس، في مكالمة هاتفية استمرت دقائق قليلة وتناولت بعض القضايا السياسية والإنسانية التي تهم المنطقة، وأنها واجهته ببعض الأسئلة والملاحظات التي لم يرض عنها المتحدث الأمريكي، الذي قرر إنهاء المكالمة بشكل مفاجئ.

أضافت أنه بعد انتهاء الفقرة الأولى، وعندما حاولت العودة إلى البث المباشر على "فيسبوك" فوجئت بأن الشركة المالكة قد حذفت البث بالكامل وأنها تلقت تحذيرًا من أن صفحة قناة "CBC" قد تتعرض للإغلاق إذا تكررت مثل هذه الحوارات.

واعتبرت الخلالي أن هذا الإجراء يمثل انتهاكًا لحرية التعبير والإعلام، وأنه يشير إلى مدى تأثير السلطات الأمريكية على الشركات العملاقة في مجال التكنولوجيا، وأنه يهدف إلى تكميم الأفواه وتشويه الحقائق.

وطالبت الخلالي بتوضيح رسمي من شركة "ميتا" عن سبب حذف البث، وباسترجاعه مرة أخرى وباحترام حق الجمهور في متابعة البرنامج على منصات التواصل، مؤكدة أنها ستواصل تقديم برنامجها بمهنية وشجاعة ومسئولية.

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"META" تحذف بث "قصواء الخلالى" بسبب متحدث الخارجية الأمريكية (فيديو)

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