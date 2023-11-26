الهلال الأحمر الفلسطيني: إيصال 50 شاحنة مساعدات لغزة أمس

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، إيصال أكثر من 50 شاحنة مساعدات لقطاع غزة أمس دعما للقطاعين الصحي والإغاثي، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

استقبال 100 شاحنة من المساعدات الجمعة

وفي وقت سابق قال رائد النمس، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، من غزة، إنه تم استقبال 100 شاحنة من المساعدات الجمعه الماضية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "الغد"، مساء الجمعة، أنه يتطلع لاستقبال مزيد من المساعدات الإغاثية والإنسانية من الدول العربية والشقيقة، لتلبية احتياجات أكثر من مليون نازح من قطاع غزة، منوهًا أن طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني تستقبل المساعدات بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري والأونروا والمؤسسات الأممية لتوزيعها حسب الخطة الموضوعة، متوقعًا توسيع الخدمات المقدمة أثناء الهدنة المؤقتة.

واختتم أن قوات الاحتلال تستهدف أطقمنا خاصة في شمال غزة، رغم أننا لا نتحرك فيها دون تنسيق مسبق، مؤكدًا وجود صعوبة لدى الهلال الأحمر الفلسطيني في التواصل مع المستشفيات.