وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني: العدوان الإسرائيلي على غزة الأعنف على مدار عقدين

قال الدكتور أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني والأمين العام لجبهة النضال الشعبي وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن الضربات التي أُلحقت بمنطقة شمال قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي هى الأعنف على مدار عقدين والأكثر دموية قياسا بالحرب العالمية الثانية، خاصة وأن اليوم وسائل القتل والتدمير أعلى بكثير من الحرب العالمية.

وأضاف الأمين العام لجبهة النضال الشعبي، خلال مداخلة عبر تطبيق زووم على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، أن الدمار الذي سببه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أدى إلى تدمير هائل وشامل للبنية التحتية والمرافق، متابعًا أن مناطق شمال القطاع لا تزال بحاجة لمزيد من المساعدات الإغاثية والحاجات الأساسية.

وأكد، أن الوزارة تعمل على تحديد مراكز لتوزيع المساعدات بالقطاع و63% من السكان يفتقرون للأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن العدوان الإسرائيلي يهدف لدفع سكان القطاع للنزوح باتجاه الجنوب، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال تمنع عودة المواطنين من جنوب القطاع إلى شماله وكلن الفلسطينيين مصرون على الصمود والعودة إلى منازلهم وأراضيهم.

وأشار وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني والأمين العام لجبهة النضال الشعبي، إلى أننا نسعى لفتح مسار سياسي شامل وتمديد للهدنة من أجل إطلاق سراح المزيد من الأسرى الفلسطينيين.