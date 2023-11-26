الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عبدالغفار: الكثير من دول العالم فشلت فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل مقارنة بمصر

خالد عبدالغفار
خالد عبدالغفار

تحدث الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عن الـ4 سنوات الماضية منذ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي منظومة التأمين الصحي الشامل التي بدأت في محافظة بورسعيد.

وقال، خلال كلمته في فعاليات الملتقى السنوي الرابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم الأحد، إنه منذ انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل برعاية الرئيس السيسي، في 26 نوفمبر 2019، كانت هناك دائرة عمل كبيرة تعمل بالفعل في المنظومة منذ عشرات السنين، ولكن تم الإعلان عنها عندما قدم الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة الأسبق، مشروع قانون التأمين الصحي الشامل لمجلس النواب في عام 2019 وتطبيقه بشكل فعلي.

وتابع أن الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة السابقة، بدأت في تطبيق القانون في كافة المحافظات بالمرحلة الأولى، مضيفا: إن القانون وتطبيقه شهد مسئولين كثيرين، حيث جئت والمنظومة تعمل بالفعل، وما قمت به هو استكمال ما سبق عمله.

وأشار إلى أن التأمين الصحي الشامل صعب للغاية، فالكثير من دول العالم فشلت في منظومة التأمين الصحي الشامل بعد التطبيق، والتي عملت بإمكانات ضخمه للغاية، أبرزها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإنجلترا، مقارنة بمصر.

وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار خالد عبدالغفار الصحة الرئيس عبد الفتاح السيسي الصحة والسكان

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