الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الهلال الأحمر" يعلن حجم المساعدات المقدمة إلى غزة عبر معبر رفح

الهلال الأحمر
الهلال الأحمر

أعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري، عن حجم المساعدات المقدمة إلى غزة عبر معبر رفح البري، حيث أكدت أن إجمالي عدد الطائرات القادمة الى مطار العريش بلغ 195 طائرة من 34 دولة، و11 منظمة.

وعن أبرز الدول التى قدمت مساعدات، أوضحت أنها مصر، اليونان، الهند، الجزائر، بنجلاديش، إيطاليا، البحرين، البرازيل، بريطانيا، كولومبيا، فرنسا، إندونيسيا، العراق، اليابان، الدنمارك، الإمارات،، الأردن، الكويت، ليبيا، ماليزيا، المغرب، باكستان، قطر، روسيا، السعودية، تونس، تركيا، فنزويلا، تركمانستان، إنجلترا، الأرجنتين، بولندا، السعودية، وسنغافورة.

وأكدت أن إجمالي عدد الشاحنات بلغت 1814 شاحنة شملت 1143 طن مواد غذائية، 314 مواد إغاثية، و357 شاحنة للمستلزمات الطبية، كما بلغ عدد العابرين حوالي 9 آلاف، فى حين بلغ عدد المرافقين لهم 288 شخص.

ولفتتإلى أنها فى حالة انعقاد دائم لإدارة الأزمة الراهنة، كما انه يتم التنسيق المستمر مع الهلال الاحمر الفلسطيني من خلال إقامة جسر بري بين مصر وغزة لإرسال المساعدات العاجلة للشعب الفلسطيني، وذلك لتلبية احتياجتهم الاساسية والملحة لهم، مشيرة إلى استقبال التبرعات على مدار الساعة، حيث يوجد ما يقرب من 2.2 مليون شخص فى غزة فى حاجة الى مساعدات غذائية عاجلة.

فرق الهلال الأحمر

وأوضحت أن فرق الهلال الأحمرالمصري المتخصصة فى مجالات الصحة النفسية، الدعم النفسى والاجتماعى، والتوعية الصحية، بالاضافة الى الفرق الاغاثية والطبية تعمل على مساعدة كبار السن والمرضى وذويهم القادمين من قطاع  غزة عبر معبر رفح البري.

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وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الهلال الأحمر المصري هو عضو في لجنة إدارة الأزمات والكوارث المنبثقة من رئاسة مجلس الوزراء، وتتحدد مهامه في تنسيق مهمات الإغاثة وتنظيم نقل المستلزمات الإغاثية والإنسانية والطبية، والبحث عن المفقودين وجمع الروابط، والإشراف على نقل المحتجزين والعالقين واللاجئين، وتعبئة وتدريب والإشراف على المتطوعين، بالإضافة إلى القيام بحملات التبرع بالدم والتطعيمات، والمساهمة في الإغاثة الطبية، وغيرها من المهام الأخرى.

الهلال الأحمر
الهلال الأحمر
الهلال الأحمر معبر رفح الطائرات مصر مساعدات المساعدات العاجلة للشعب الفلسطيني

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