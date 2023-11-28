الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء فى البنوك المصرية

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

مع اقتراب موعد سفر المواطنين إلى المملكة العربية السعودية يحرص الآلاف من المواطنين معرفة سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، حيث سجلت أسعار الريال السعودي حالة من الاستقرار الملحوظ مقابل سعر الجنيه المصري في متنوع البنوك في بداية تعاملات اليوم، إذ بلغ سعر الريال السعودي اليوم مبلغ 8.21 جنيه للشراء، ووصل إلى قيمة 8.26 جنيه للبيع ببنك الإسكندرية.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

وتستعرض «الدستور» بهذه السطور سعر صرف الريال السعودي اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه في البنوك المصرية طبق آخر تحديثات البنوك من خلال مواقعها.

 

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري، عند سعر 8.20 جنيه للشراء، وسجل 8.23 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات بنك مصر.

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 8.22 جنيه للشراء، وسجل 8.25 جنيه للبيع تبعا للبنك المركزي المصري.

 

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سعر الريال السعودي  اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 8.20 جنيه للشراء، وسجل 8.23 جنيه للبيع تبعا للبنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي  اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر في بنك Cib

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.19 جنيه للشراء، وسجل 8.26 جنيه للبيع تبعا لبنك cib.

سعر الريال السعودي  اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.21 جنيه للشراء، وسجل 8.26 جنيه للبيع تبعا لبنك الإسكندرية.

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