سعر الريال السعودى فى مصر اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2023

مع سفر الكثير إلى المملكة العربية السعودية، حرص الكثيرون على معرفة سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، حيث استقرت أسعار الريال السعودي، بداخل عدد من البنوك الحكومة والخاصة العاملة بمصر، حيث سجلت أسعار الريال في داخل البنك المركزي المصري نحو مبلغ 8.22 جنيه للشراء، وقيمة 8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2023 في البنوك المصرية

وتوفر «الدستور» سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 27 نوفمبر 2023.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 27 نوفمبر في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 27 نوفمبر في البنك الأهلي المصري، مقابل الجنيه المصري 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 27 نوفمبر في بنك مصر

بلغ سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 27 نوفمبر في بنك مصر، مقابل الجنيه المصري 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 27 نوفمبر في البنك التجاري الدولي

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 27 نوفمبر في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري 8.18 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 27 نوفمبر في بنك الاستثمار العربي

حقق سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 27 نوفمبر في بنك الاستثمار العربي أمام الجنيه المصري 8.20 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 27 نوفمبر في البنك الأهلي القطري - كيو إن بي

وسجل سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 27 نوفمبر في البنك الأهلي القطري، مقابل الجنيه المصري 8.13 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 27 نوفمبر في بنك الإسكندرية

وصل سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 27 نوفمبر في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 27 نوفمبر في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وجاء سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 27 نوفمبر في مصرف أبو ظبي الإسلامي، أمام الجنيه المصري عند 8.23 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 27 نوفمبر في بنك كريدي أجريكول

وسجل سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 27 نوفمبر في بنك كريدي أجريكول، أمام الجنيه المصري 8.16 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.