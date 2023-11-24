الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على "إمبراطور" تزوير العملات الورقية فى القليوبية

المتهم
المتهم

 أقر متهم تخصص في تزوير العملات الورقية، بتفاصيل ارتكابه الجرائم أمام جهات التحقيق، حيث أوضح أنه يقوم بتزوير العملات من خلال مجموعة من المعدات، عبارة عن جهاز كمبيوتر وأوراق وطابعة لاستخراج التصميمات الشبيهة للأموال المزورة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة بمشاركة مديرية أمن القليوبية مفادها قيام "كهربائى- مقيم بدائرة مركز شرطة طوخ" بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى طباعة عملات محلية مقلدة لترويجها بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته "مبالغ مالية مقلدة، وآخرى (مطبوعة ومعدة لتقطيعها)، وكذا الأجهزة والمعدات والأوراق المستخدمة فى طباعة الأوراق المالية المزورة"، وبمواجهته اعترف بمزاولة نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تزوير العملات الورقية جهاز كمبيوتر قطاع الأمن العام اللواء محمود أبوعمرة طباعة عملات محلية مقلدة

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