الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهم بتزوير العملات الورقية فى القليوبية

متهم
متهم

قررت النيابة العامة، حبس المتهم بتزوير العملات الورقية بمركز طوخ بالقليوبية 4 أيام على ذمة التحقيقات والاستعلام عن الصحيفة الجنائية للمتهم.

حيث أقر متهم تخصص في تزوير العملات الورقية، بتفاصيل ارتكابه الجرائم أمام جهات التحقيق، حيث أوضح أنه يقوم بتزوير العملات من خلال مجموعة من المعدات، عبارة عن جهاز كمبيوتر وأوراق وطابعة لاستخراج التصميمات الشبيهة للأموال المزورة.

وكانت أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة بمشاركة مديرية أمن القليوبية مفادها قيام "كهربائى- مقيم بدائرة مركز شرطة طوخ" بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى طباعة عملات محلية مقلدة لترويجها بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته "مبالغ مالية مقلدة، وآخرى (مطبوعة ومعدة لتقطيعها)، وكذا الأجهزة والمعدات والأوراق المستخدمة فى طباعة الأوراق المالية المزورة"، وبمواجهته اعترف بمزاولة نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس المتهم بتزوير تزوير العملات الورقية مركز طوخ تزوير العملات متهم بالتزوير

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