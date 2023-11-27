الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بنفس الشروط السابقة.. الخارجية القطرية: تمديد الهدنة الإنسانية فى غزة

الخارجية القطرية
الخارجية القطرية

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، مساء الاثنين، تمديد الهدنة  الإنسانية في غزة لمدة يومين إضافيين، وفقًا للتوافقات بين الأطراف المعنية.

وأعلنت حركة حماس، الاتفاق مع قطر ومصر على تمديد الهدنة الإنسانية المؤقتة ليومين بنفس شروط الهدنة السابقة.

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وأعلنت قناة 12 الاسرائيلية، اليوم الإثنين، عن أنه سيتم اطلاق سراح 11 من المحتجزين لدى حركة حماس، خلال الساعات المقبلة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو، إنه أبلغ عائلات الرهائن بأنه سيتم إطلاق سراحهم الليلة، ولم يصدر بيان رسمي إسرائيلي يؤكد عدد الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم الليلة.

وكانت بدأت إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) هدنة لأربعة أيام في غزة صباح يوم الجمعة الماضي، على أن تجرى أربع عمليات تبادل بين المحتجزين الإسرائيليين في غزة والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال مع نهاية كل يوم.

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وأطلقت حركة المقاومة سراح المحتجزين من بين حوالي 240 شخصا- احتجزتهم خلال هجومها على مستوطنات غلاف قطاع غزة في السابع من أكتوبر- مجموعات مكونة من 12 شخصا أو نحو ذلك كل يوم، مقابل إطلاق سراح مجموعات من السجناء الفلسطينيين.

ووفقا لإحصاء إسرائيلي، أطلقت حماس سراح 40 محتجزًا، بعضهم يحمل جنسية مزدوجة، حتى أمس الأحد

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