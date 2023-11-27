الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الخارجية الفلسطينية: يجب تمديد الهدنة حفاظًا على أرواح المدنيين فى غزة

رياض المالكي،
رياض المالكي،

قال وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي، اليوم الإثنين، إنه يجب تمديد الهدنة التي أوشكت على الانتهاء في غزة، تجنبًا لمزيد من الضحايا في القطاع.

وقال "المالكي" من برشلونة: "لدينا عمل حتى تستمر هذه الهدنة، وحتى لا تستمر إسرائيل في الهجوم".

وأضاف: "دخلت الهدنة حيز التنفيذ بعد مقتل 15 ألف شخص، وإذا رأينا الحرب تستأنف، فإن عدد الوفيات سيتضاعف لأن التركيز السكاني تضاعف الآن".

وقال متحدثا بالإسبانية: "إن سكان غزة يتركزون في جنوب غزة، لذا فإن أي هجوم كان يقتل طفلاً واحداً في السابق سيقتل الآن طفلين، ولهذا السبب من المهم تمديد هذه الهدنة".

الخارجية الأردنية 

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من جانبه، قال أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني: "على إسرائيل إدراك أن السلام مع جيرانها ليس تنازلاً لأحد، نريد السلام لكلا الشعبين". 

كما دعا الزعماء إلى تخفيف حدة الخطاب والتوقف عن اتهام أولئك الذين يحثون على السلام بأنهم "مناهضون لهذا أو مناهضون لذلك".

وقال: "أعتقد أن التكلفة المروعة لهذه الحرب تحتم علينا أن نعمل بشكل موحد، وأن نتصرف بوضوح، لوقف الكارثة التي تهدد أمن المنطقة بأكملها، والتي ستكون لها تداعيات ستتجاوز المنطقة إلى جوارنا في أوروبا وفي مكان آخر". 

وتابع: "إذا اتفقنا جميعا على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لذلك، فماذا سنفعل إذا رفضت إسرائيل المشاركة تماما كما ترفض إسرائيل الآن الالتزام بالقانون الدولي؟".

وسأل: "هل سنستمر في تقديم الكلام عن حل الدولتين؟ أم أننا سنجتمع متحدين ونقول: علينا أن نوقف هذا الصراع؟.. وسنفعل كل ما يلزم لإنهاء هذا الصراع، ويجب الضغط على أي شخص يقف في الطريق ليفعل ما هو صحيح للفلسطينيين والإسرائيليين، لأننا عندما نتحدث عن السلام، فإننا لا ننحاز إلى أي طرف".

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