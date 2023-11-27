الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضياء رشوان: مد الهدنة يعتمد على عدد المحتجزين لدى حماس

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن مد الهدنة في غزة يعتمد على عدد المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال الموجودين لدى حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية.

وأضاف رشوان، خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه كلما كان هناك 10 إسرائيليين جاهزين للإفراج عنهم سنكون جاهزين لمد الهدنة.

ولفت رئيس هيئة الاستعلامات إلى أن حماس قامت بمد الوسطاء بعشرين اسمًا من المحتجزين الإسرائيليين من الأطفال والنساء، وتم الاتفاق على مدها يومين.

وأكد أن باقي شروط الهدنة كما هى وعلى رأسها إدخال المساعدات وحظر الطيران في جنوب القطاع، مع حظره من العاشرة صباحًا وحتى الرابعة مساءً شمالي غزة.

ضياء رشوان المحتجزين الهدنة فصائل المقاومة الفلسطينية القاهرة الإخبارية حماس

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