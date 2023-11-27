البحر الأحمر تستعد لانتخابات الرئاسة بـ7 لجان عامة و82 فرعية

أعلنت محافظة البحر الأحمر عن جاهزيتها للانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك من خلال تجهيز مقار اللجان العامة والفرعية، ووضع تقييم جاهزية المقار الانتخابية ووضع الاستراتيجيات اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية بكفاءة وشفافية.

وكشفت محافظة البحر الأحمر أن الكتلة التصويتية للناخبين بالمحافظة هى 224771 ناخبًا موزعين علي مدنها المختلفة علي النحو التالي: مدينة رأس غارب تحتوي على 8 لجان بها 32944 ناخبًا ومدينة الغردقة تم تقسيمها إلى قسمين أول الغردقة ويحتوي على 11 لجنة لـ57946 ناخب وثاني الغردقة يحتوي 29 لجنة بعدد 128485 ناخب وهو أكبر عدد للجان والناخبين بالمحافظة.

أما سفاجا شملت 11 لجنة لعدد 44103 ناخب، إضافة إلى 11 لجنة بمدينة القصير بها 38694 ناخبًا، ومدينة مرسى علم شملت 7 لجان بداخلها 8392، ومدينة الشلاتين 3 لجان لمَن لهم حق التصويت وهم 10457 صوتًا، وفى مدينة حلايب لجنتين بهما 4750 ناخبًا.

أعداد اللجان الانتخابية العامة والفرعية بالبحر الأحمر

وتأتي اللجان وأعداد من لهم حق التصويت بالمحافظة السابق ذكرها باستثناء لجان الوافدين التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، ليكون عدد المراكز واللجان الانتخابية 82 لجنة فرعية و7 لجان عامة علي مستوي المحافظة.

وأكدت البحر الأحمر جاهزيتها للانتخابات الرئاسية، حيث تم تجهيز اللجان والمراكز الانتخابية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة منقبلالجهات المختصة لضمان سلامة العملية الانتخابية وتأمينها، موضحةً ان الجهات الأمنية قامت بدورها من خلال فحص ومراجعة جميع المقار الانتخابية بالمحافظة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الأمنية اللازمة لضمان سلامة وشفافية العملية الانتخابية.

لافتات الدعاية الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تنتشر في شوارع البحر الأحمر

وشهدت ساحات الميادين والشوارع الرئيسية بمدن البحر الأحمر انتشارًا للدعاية الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسى.

وحملت اللافتات شعارات دعم وتأييد للرئيس السيسي وتحمل رمزه الانتخابي وهو رمز النجمة، بمختلف المناطق خاصة الشوارع الرئيسية وعلى واجهات العمارات السكنية.

وبدأت فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية برموزهم الانتخابية التي يستخدمها المرشحون في السباق الرئاسي.

تستمر فترة الدعاية الانتخابية لمدة شهر تنتهي مع بدء الصمت الانتخابي الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، يوم 8 ديسمبر المقبل.