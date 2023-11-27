الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 100 طن مخلفات وكسح مياه الأمطار ببلطيم في كفر الشيخ

حملات نظافة
حملات نظافة

أكد اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة  بلطيم بمحافظة كفر الشيخ،  متابعة استعدادات الحمله الميكانيكية 
ومعدات قطاع، النظافة والتجميل، ومعاينة المعدات،الثقيلة والسيارات، تمهيدًا لبدء العمل، اليومى بالفترة الصباحية، وذلك من خلال القيام بأعمال جمع القمامة فى أحياء وشوارع وميادين المدينة بما يساهم فى تحسين مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين.

  • رفع المخلفات من مناطق بلطيم

وأكد رئيس بلطيم، رفع المخلفات بمنطقة المساكن الشرقية، والغربية والدائرى البحرى ومنطقة الهضبة ومنطقة المقابر ومحيط المدارس،ومنطقة مستشفي بلطيم النموذجي، ودور العبادة، والمصالح الحكومية، والخدمية، وكذا كورنيش مدينة بلطيم، وري الأشجار وقص وتقليم الاشجار وتهذيبها ومسح الطرق بالمساكن الشرقيه وغيرها من المناطق، المستهدفة تباعًا، كما قامت الحمله بشفط وكسح مياه الأمطار من المناطق منخفضه المنسوب وتجمعات المياه.

  • تحسين مستوي النظافة بشوارع بلطيم

وأوضح اللواء عمرو الفداوي، تقديم كامل الدعم لتحسين مستوى النظافة والخدمات والمرافق بالمدينة والقرى التوابع وتوجيه جميع الأجهزة التنفيذية المعنية للتعامل الفورى، بقطاع النظافة والتجميل، إذ تم رفع المتولد اليومى من المخلفات والقمامة ونقل الحاويات إلى المقلب الوسيط ومنها إلى المقلب الرئيس، والتخلص منها بشكل صحى أمن.

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فيما تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، حملات النظافة ورفع الإشغالات وتقليم وتهذيب الاشجار، وتطهير شبكات صفايات الأمطار وخطوط الصرف الصحي، ومتابعة حركة نقل الركاب بالمواقف وسيارات الاجرة وخاصة طلاب الجامعة، ذهابًا وإيابًا، بمراكز ومدن المحافظة، مشددًا على تكثيف الحملات اليومية لضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية، ومراقبة الأسعار، ومتابعة عمل مبادرة رئيس مجلس الوزراء، لخفض أسعار السلع الأساسية والمرور على المرافق وتحسين خدمات المواطنين والتواصل معهم ميدانيًا.

وشدد المحافظ علي ضرورة كسح مياه الأمطار أولا بأول والاستعدادات لأي طارئ قد يحدث.

بلطيم أمطار الشتاء كفر الشيخ مخلفات حملات النظافة

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