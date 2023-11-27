القاضى لـ"الشاهد": الـ5G فرصة لإعادة ضخ الاستثمارات الأجنبية فى الدولة

قال المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات السابق، إن الرئيس السيسي أعطي الضوء الأخضر والدعم الكامل لملف الاتصالات.

وقال “القاضي”، خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": الـ5G فرصة لإعادة ضخ الاستثمارات الأجنبية في الدولة".

وأضاف: “خدمة مهمة جدًا بدأت علي مستوي العالم وتنتشر في دول كثيرة، وأخذت تجارب لنقل هذه التقنية لمصر، وسافرت في عام 2018 لبرشلونة للمؤتمر السنوي الخاص بالـgsma، واتفقت مع الشركات وكانت ستكون أول تجربة للـ5G، على مستوى المنطقة وكانت ستكون في شرم الشيخ وأحضرنا بعض الأجهزة وكان هناك استعداد كبير من الشركات في سنة 2018”.

وتابع: "أمل أن تكون هذه الخدمة متوفرة وكاملة وليست فقط رخصة، لأن من الممكن للشركات أن تقدم خدمات 4G، علي أنها 5G، وهذه فرصة ثانية لضخ استثمارات جديدة للدولة، وستدخل المليارات من الدولارات بشكل مباشر للدولة".

برنامج "الشاهد"

ويعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.