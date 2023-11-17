الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"شهادات على 10 سنوات من التحدى".. الدكتور عادل العدوى ضيف "الشاهد" الليلة

الدكتور عادل العدوي
الدكتور عادل العدوي مع الإعلامي محمد الباز

يستضيف الإعلامي الدكتور محمد الباز، الدكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق، في برنامج "الشاهد"، للحديث عن تجربته داخل الحكومة، وكيف تعامل مع التحديات التي أحاطت الدولة في لحظات فارقة في تاريخ الوطن وكيف حوّلها إلى إنجازات.

ويكشف وزير الصحة الأسبق ظروف الوطن في عام 2011، وكيف تطلع المصريون إلى زعيم وطني يتحمل مسئولية الدولة في ظل الأوضاع الصعبة التي مرت بها بعد أحداث 2011، كما يتحدث وزير الصحة الأسبق عن تعامل الرئيس السيسي مع قطاع الصحة ومشكلاته، كما يتحدث أيضًا عن دعم الرئيس لتوطين صناعة الدواء في مصر، وكيف تحولت التجربة المصرية إلى ثورة عالمية في صناعة الدواء.

وتذاع الحلقة الثالثة من الموسم الرابع من برنامج "الشاهد"، تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي والإنجاز"، الليلة في الحادية عشرة مساء، على قناة "إكسترا نيوز".

برنامج الشاهد 

ويعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

الشاهد برنامج الشاهد الباز إنجازات الدولة وزير الصحة الأسبق

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