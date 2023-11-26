الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

خريطة توزيع مقرر شهر نوفمبر للصف الثاني الثانوي 2024.. عربي-إنجليزي-تاريخ

مقرر شهر نوفمبر
مقرر شهر نوفمبر للصف الثاني الثانوي 2024

ننشر خريطة توزيع مقرر شهر نوفمبر للصف الثاني الثانوي 2024 لمواد (عربي-إنجليزي-تاريخ)، حيث كشفت “وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني”، مقرر شهر نوفمبر للصف الثاني الثانوي 2024 في كل المواد.

مقرر شهر نوفمبر للصف الثاني الثانوي 2024
 

مقرر شهر نوفمبر للصف الثاني الثانوي 2024 في اللغة العربية

بخصوص القراءة: «آداب الصداقة، سبيل الرشاد شعر، 9 أبيات، من الهدي النبوي في خطبة الوداع نثر، 26 سطرا، أما بالنسبة لتاريخ الأدب الخطابة في عصر صدر الإسلام، سمات الشعر في عصر صدر الإسلام».

بخصوص البلاغة: «التورية، الجناس».

بخصوص النحو: «حالات توكيد الفعل بالنون».

مقرر شهر نوفمبر للصف الثاني الثانوي 2024 في التاريخ

بخصوص الوحدة الأولى، الدرس الثالث: «دعائم بناء الدولة الإسلامية».

بخصوص الدرس الرابع: «الأخطار التي واجهت الدولة الإسلامية في المدينة النبوية، والوحدة الثانية الفتوحات الإسلامية وانتشار الإسلام: الدرس الأول: الدولة الإسلامية عقب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم».

مقرر شهر نوفمبر للصف الثاني الثانوي 2024 في اللغة الإنجليزية


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مقرر امتحان شهر نوفمبر للصف الثاني الثانوي في الجغرافيا


بخصوص الوحدة الأولى: «الدرس الثاني: التقنيات الحديثة ودورها في جغرافية التنمية».

بخصوص الوحدة الثانية: «جغرافية التنمية وموارد البيئة الدرس الأول: البيئة نظامها ومواردها».

جدول امتحانات شهر نوفمبر لطلاب الصف الثاني الثانوي 2023


-جدول يوم الخميس 30 نوفمبر 2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية.
-جدول يوم الأحد 3 ديسمبر 2023: امتحان مادتي اللغة العربية والأحياء لطلاب الشعبة العلمية-مادتي اللغة العربية والفلسفة والمنطق لطلاب أدبي.
-جدول يوم الإثنين 4 ديسمبر 2023: امتحان مادتي الجبر وحساب المثلثات والفيزياء لطلاب الشعبة العلمية-مادتي الجبر وحساب المثلثات والتاريخ لطلاب أدبي.
-جدول يوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية والتطبيقات الرياضية لطلاب الشعبة العلمية-مادتي اللغة الأجنبية الثانية-الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.
-جدول يوم الأربعاء 5 ديسمبر 2023: امتحان مادة الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية-مادة علم النفس والاجتماع لطلاب أدبي.

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