تفاصيل مقرر شهر نوفمبر للصف الأول الثانوي كافة المواد

تتصاعدة حدة البحث عن تفاصيل مقرر شهر نوفمبر للصف الأول الثانوي وذلك في الأسبوع الأخير مع الاختبارات الشهرية التي تقييم مدى فهم واستيعاب الطلاب للمناهج الدراسية في كافة المواد والتي تتم في المدارس بجميع محافظات الجمهورية وذلك مع نهاية الشهر أو بداية الشهر.

تفاصيل مقرر شهر نوفمبر للصف الأول الثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل مقرر شهر نوفمبر للصف الأول الثانوي والذي جاء كما يلي:-

مادة اللغة العربية في شهر نوفمبر

القصة (الفصل الرابع والخامس).

القراءة (درس قيم اجتماعية).

النصوص (عصر صد الإسلام)

البلاغة (الاستعارة المكنية).

النحو (أعمال اسم المفعول).

مادة اللغة الإنجليزية في شهر نوفمبر

الوحدة الثالثة والرابعة + Revision1.

مادة اللغة الفرنسية في شهر نوفمبر

الدرس الثالث من الوحدة الأولى + الدرس الأول من الوحدة الثانية.

مادة الفيزياء في شهر نوفمبر

الفصل الأول من الباب الثاني + الفصل الثاني: معادلات الحركة بعجلة منتظمة فقط.

مادة الكمياء في شهر نوفمبر

الفصل الأول والثاني من الباب الثاني.

مادة الأحياء في شهر نوفمبر

الفصل الثالث من الباب الأول + الفصلين الأول والثاني من الباب الثاني.

مادة التاريخ في شهر نوفمبر

الدرس الأول والثاني والثالث من الوحدة الثانية.

مادة الجغرافيا في شهر نوفمبر

الدرس الثاني والثالث من الوحدة الأولى + الدرس الأول من الوحدة الثانية.

مادة الفلسفة في شهر نوفمبر

الوحدة الثانية (الفلسفة نشأتها وتعريفها وأهميتها).

مادة الجبر في شهر نوفمبر

تحديد نوع جذري المعادلة التربيعية.

المميز العلاقة بين جذري معادلة الدرجة الثانية ومعاملات حدودها مجموعة الجذرين وحاصل ضربهما.

تكوين المعادلة التربيعية متي علم جذراها تكوين معادلة تربيعية المعلومية جذري معادلة تربيعية أخرى.

مادة حساب المثلثات في شهر نوفمبر

وحدات قياس الزاوية القياس الدائري الزاوية النصف قطرية.

العلاقة بين القياس الستيني والدائري.

طول قوس من دائرة الدوال المثلثية حائر الواحدة الداول المثلية الأساسية للزاوية.. مقلوبات الدوال المثلثية الأساسية.

إشارة الداول المثلثيلة.

الدوال المثلثية لبعض الزاويا الخاصة.

مادة الهندسة في شهر نوفمبر

النسبة بين مساحتى مضعلين متشابهين نظرية.

4 تطبيقات التشابه في الدائر.

تمريم مشهور نتيجة 1 عكس تموين مشهور نتيجة 2.

نظريات التناسب في المثلث المستقيمات المتوازية والأجزاء المتناسبة.

نظرية 2 العامة تظرية تلبس الخاصة.

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