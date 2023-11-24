الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مقرر شهر نوفمبر للصف الأول الثانوى للعام الدراسى 2024

طلاب الثانوية
طلاب الثانوية

يبحث الكثير من طلاب الصف الأول الثانوي عن مقرر شهر نوفمبر للصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2024، حيث حددت وزارة التعليم مقرر شهر نوفمبر للصف الأول الثانوي 2024 في جميع المواد، والذي يجري عليه الطلاب امتحان نهاية الشهر الجاري أو بداية الشهر المقبل، لتحديد مدى استيعاب الطلاب للمنهج، وهو الامتحان الأخير الذي يجريه الطلاب قبل امتحانات الترم الأول.

 

مقرر شهر نوفمبر للصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2024
 

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مقرر شهر نوفمبر للصف الأول الثانوي 2024 والذي بدأ الطلاب في دراسته عقب امتحانات الشهر لشهر أكتوبر الماضي وجاء مقرر شهر نوفمبر للصف الأول الثانوي 2024 في جميع المواد كالتالي: 

الجبر:

تحديد نوع جذري المعادلة التربيعية.

المميز العلاقة بين جذري معادلة الدرجة الثانية ومعاملات حدودها مجموع الجذرين وحاصل ضربهما.

تكوين المعادلة التربيعية متى علم جذراها تكوين معادلة تربيعية المعلومية جذري معادلة تربيعية أخرى.

 

حساب المثلثات:

وحدات قياس الزاوية القياس الدائري الزاوية النصف قطرية.

العلاقة بين القياس الستيني والدائري.

طول قوس من دائرة الدوال المثلثية حائرة الوحدة الدوال المثلثية الأساسية للزاوية، مقلوبات الدوال المثلثية الأساسية.

إشارات الدوال المثلثية.

الدوال المثلثية لبعض الزوايا الخاصة.

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الهندسة:

النسبة بين مساحتي مضلعين متشابهين نظرية.

4 تطبيقات التشابه في الدائر.

تمرين مشهور نتيجة 1 عكس تمرين مشهور نتيجة 2.

نظريات التناسب في المثلث المستقيمات المتوازية والأجزاء المتناسبة- نظرية 1 نتيجة عكس نظرية 1.

نظرية 2 العامة نظرية تلبس الخاصة.

 

اللغة العربية:

الفصل الرابع والخامس من القصة.

قيم اجتماعية.

عصر صدر الإسلام (شعر ونثر).

الاستعارة المكنية.

العفو مأمول من أجل حياة كريمة.

أعمال اسم المفعول.

اللغة الإنجليزية:

الوحدة الثالثة + Revision1 + الوحدة الرابعة.

اللغة الفرنسية:

الدرس الثالث من الوحدة الأولى + الدرس الأول من الوحدة الثانية.

الفيزياء:

الفصل الأول من الباب الثاني + الفصل الثاني: معادلات الحركة بعجلة منتظمة فقط.

الكيمياء:

الفصل الأول والثاني من الباب الثاني.

الأحياء:

الفصل الثالث من الباب الأول + الفصلين الأول والثاني من الباب الثاني.

التاريخ:

الدرس الأول والثاني والثالث من الوحدة الثانية.

الجغرافيا:

الدرس الثاني والثالث من الوحدة الأولى + الدرس الأول من الوحدة الثانية.

الفلسفة:

الموضوع الثاني: الفلسفة نشأتها تعريفها وأهميتها.

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