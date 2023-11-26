ضبط المتهمين بقتل سائق في المنوفية بسبب معاكسة فتاة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الباجور بمديرية أمن المنوفية من إحدى المستشفيات باستقبالها (سائق توفي متأثرًا بإصابته بجروح طعنية، و3 أشخاص مصابين بجروح متفرقة بالجسم – مقيمين بدائرة المركز).

بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص – مقيمين بدائرة المركز) وقيامهم بالتعدي على المتوفي والمصابين بالضرب وإحداث إصاباتهم على إثر مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجرة لقيام أحد المصابين بمعاكسة كريمة أحد المتهمين.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم والأدوات المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لذات السبب.