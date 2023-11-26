الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 15 عامًا لسائق وشقيقه بتهمة قتل طالب بالإسكندرية

حبس متهم
حبس متهم

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأحد، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات ومعاقبة شقيقه بالسجن المشدد 5 سنوات؛ لاتهامهما بقتل طالب.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالحميد الخولي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد سامح عبدالكريم، والمستشار طارق حافظ هريدي، والمستشار عبدالسلام نبيه، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومي.

تعود أحداث القضية، المقيدة برقم 9777 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل أول يفيد بمشاجرة، وقيام المتهمين بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض، مما أدى الي وفاته.

تبين من التحقيقات أنه حال مرور المجني عليه "م.ا.ا" طالب، وصديقه مستخدمين دراجة بخارية، فوجئ بدراجة نارية توك توك تسير في مواجهتهم، وتضيق المرور عليهما، وعلى إثر ذلك نشبت مشاجرة بينهم بسبب أولوية المرور، وتعدى المتهمان "م.ط.م" سائق، وشقيقه "م. ط" طالب، على المجني عليه، وقام المتهم الأول، وبحوزته سلاح أبيض "مطواة"، بطعن المجني عليه بطعنتين محدثا إصابته.

عقب نقل المجني عليه إلى المستشفى العام توفي متأثرا بإصابته، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إلقاء القبض على المتهمين، وتولت النيابة التحقيق.

محكمة جنايات الإسكندرية السجن المشدد معاقبة طالب

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