بالأسماء.. 4 مصابين إثر انقلاب سيارة بطريق الإسكندرية - مطروح

أُصيب 4 أشخاص اليوم الأحد، إثر انقلاب سيارة بطريق الإسكندرية مطروح، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى رأس الحكمة.

أسماء المصابين

وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين وهم: "شهرات نصر الديبود - مصابة باشتباه نزيف بالمخ واشتباه كسر بالجمجمة، عبدالواحد - مصاب بجروح متفرقة بالجسم واشتباه مابعد الارتجاج، على بن عمر - مصاب باشتباه كسر بالكتف الأيمن وجروح متفرقة، عمر ديشان - مصاب بجروح متفرقه بالجسم"، وجميعهم من اوزباكستان.

وأجرى الطاقم الطبي في مستشفى رأس الحكمة المركزي، الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة، حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.