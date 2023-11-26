الأحد 26 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالأسماء.. 4 مصابين إثر انقلاب سيارة بطريق الإسكندرية - مطروح

حادث
حادث

أُصيب 4 أشخاص اليوم الأحد، إثر انقلاب سيارة بطريق الإسكندرية مطروح، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى مستشفى رأس الحكمة.  

أسماء المصابين

وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين وهم: "شهرات نصر الديبود - مصابة باشتباه نزيف بالمخ واشتباه كسر بالجمجمة، عبدالواحد - مصاب بجروح متفرقة بالجسم واشتباه مابعد الارتجاج، على بن عمر - مصاب باشتباه كسر بالكتف الأيمن وجروح متفرقة، عمر ديشان - مصاب بجروح متفرقه بالجسم"، وجميعهم من اوزباكستان.

وأجرى الطاقم الطبي في مستشفى رأس الحكمة المركزي، الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين وحالتهم العامة مستقرة، حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.  

طريق الإسكندرية مطروح مستشفى رأس الحكمة إصابة 4 أشخاص انقلاب سيارة حادث

مواد متعلقة

"حماة الوطن" بمطروح ينظم مؤتمرا جماهيريا لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي غدا

الدفع بـ 4 أتوبيسات جديدة لنقل الركاب من مطروح إلى المحافظات الأخرى

محافظ مطروح يشهد بروفة الاستعداد للأزمات والطوارئ

محافظ مطروح يلتقي رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات

رياح محملة بالأتربة تضرب مرسى مطروح.. والمحافظة تعلن الطوارئ (صور)

بالأسماء.. مصرع 3 وإصابة 6 فى حادث تصادم بطريق مطروح السلوم

بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب "تروسيكل" فى الضبعة

إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة صدمتهم سيارة بمرسى مطروح

الأكثر قراءة

فضيحة نتنياهو.. مفاجأة كبرى وراء موافقة إسرائيل على صفقة الهدنة وتبادل المحتجزين

بدء محاكمة المتهم بسرقة المواطنين بتغيير العملات الأجنبية بعابدين

50 مليون جنيه.. إحالة مالك صيدليات شهير في كسب غير مشروع للجنايات

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم الأحد 26-11-2023 فى مصر

الأرصاد تحذر: اضطراب شديد فى حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط

بداية التعاملات الأسبوعية| استقرار أسعار الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود الغيطاني

النزعة الإنسانية في السينما الصينية: وونج كار واي نموذجا

حسين دعسة

مصير صفقة الأسرى.. وحرب اليوم الأول بعد انتهاء التهدئة

د.أحمد الخميسى

عباس العقاد والصهيونية العالمية

وائل لطفي

عن الدولة الفلسطينية

ماجد حبته

فلسطين.. منزوعة السلاح!

محمد عبدالعزيز

أول الغيث.. هُدنة

مدحت بشاى

عندما خاطبت مصر العالم على الهواء

جلال حمام

الهدنة فرصة.. إن ضيّعها العالم ضاع

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محافظة جنين: الاحتلال يكبد اقتصادنا خسائر بملايين الشوكل

استشهاد طفل فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى الضفة الغربية

شهيد خامس و5 إصابات فى قصف طائرة مُسيرة للاحتلال منزلًا فى مخيم جنين