الأحد 26 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مقتل سيدة أثناء الصلاة على يد زوجها بالمنصورية

جثة
جثة

«مروة. س»، سيدة في العقد الرابع من العمر لم تكن تعلم أنها ستلاقي ربها وهي بين يديه تؤدي صلاتها عقب تلقيهتا طعنات غادرة من زوجها بمنطقة المنصورية في الجيزة.

خلافات عائلية وراء الجريمة

الخلافات العائلية كانت سبب وراء قتل السيدة، حيث هانت العشرة على زوجها وحرمها من أطفالها ولم يصعب عليه صغرهم أن ييتمهم ويقتل أمهم ومنبع حنانهم بل مزق جسدها وتركها تنزف في دمائها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

بداية الواقعة كانت في قرية المنصوربة عندما وصل الخلاف العائلي بين "مروة" وزوجها "محمد" إلى ذروته واتفقا الإثنين على الانفصال ولكن في اللحظات الأخيرة استغل توجهها لأداء صلاتها ونحرها بسكين مطبخ وتركها جثة هامدة وفر هاربًا وتبين وجوده في حالة عدم اتزان.

مناظرة جثمان الضحية

وكشفت مناظرة النيابة لجثة الضحية أنها لسيدة في العقد الرابع من العمر مرتدية ملابسها موجه لها طعنات ذبحية في الرقبة وفي أنحاء متفرقة بالجسم، وتسببت كل تلك الطعنات في نزيف دموي غزير انتهى بالوفاة، وعلى آثر ذلك قررت النيابة ضبط وإحضار المتهم.

تفاصيل بلاغ قسم شرطة منشأة القناطر

وتلقي اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارًا من ضباط مركز منشآه القناطر، بلاغًا من الأهالي بوجود جثة بقرية المنصورية، وبالانتقال والفحص تبين أنها جثة لسيدة تدعى «مروة. س» -34 سنة- ربة منزل ومقيمة قرية المنصورية.

وتبين قيام زوجها "محمد. ف" -37 سنة- عامل، بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها التي أودت بحياتها بسكين وفر هاربًا.

وفرضت قوات الشرطة بقيادة المقدم أحمد عكاشة رئيس المباحث طوقًا أمنيًا بمسرح الجريمة انتظارًا لحضوء المعاينة تميهدًا لنقل الجثمان إلى المشرحة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة المختصة للتحقيق.

منطقة المنصورية مروة خلافات عائلية الجيزة

مواد متعلقة

محافظ الجيزة يتفقد الحالة العامة لمحاور عرابي و26 يوليو وكمال عامر والطريق الأبيض

إصابة شاب فى حادث تصادم سيارة ملاكى برصيف كوبرى الجيزة المعدنى

بعد قرار النائب العام.. القبض على أول متهم بطمس اللوحات فى الجيزة

الأكثر قراءة

عاجل.. وصول الرهائن المفرج عنهم من غزة إلى الأراضى الإسرائيلية

"البسوا شتوى" الأرصاد الجوية تحذر: انخفاض درجة حرارة الجو غدًا الأحد

مقتل سيدة أثناء الصلاة على يد زوجها بالمنصورية

عاجل.. لحظة وصول الأسيرة نورهان عواد بعد تحريرها فى صفقة التبادل (فيديو)

عاجل.. "القاهرة الإخبارية": نجاح الجهود المصرية فى إتمام عملية نقل المحتجزين بغزة

إسرائيل تهدد: إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن بحلول منتصف الليل فإن العملية العسكرية ستُستأنف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود الغيطاني

النزعة الإنسانية في السينما الصينية: وونج كار واي نموذجا

حسين دعسة

مصير صفقة الأسرى.. وحرب اليوم الأول بعد انتهاء التهدئة

د.أحمد الخميسى

عباس العقاد والصهيونية العالمية

وائل لطفي

عن الدولة الفلسطينية

ماجد حبته

فلسطين.. منزوعة السلاح!

محمد عبدالعزيز

أول الغيث.. هُدنة

مدحت بشاى

عندما خاطبت مصر العالم على الهواء

جلال حمام

الهدنة فرصة.. إن ضيّعها العالم ضاع

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يقتحم سلفيت بالضفة الغربية ويعتقل فلسطينيين من نابلس

القناة 12 العبرية: حركة حماس أثبتت أنها تسيطر على كل أرجاء غزة

استدعاء السفراء.. وسيلة إسرائيل لابتزاز العالم وكتم صوت معارضيها