مقتل سيدة أثناء الصلاة على يد زوجها بالمنصورية

«مروة. س»، سيدة في العقد الرابع من العمر لم تكن تعلم أنها ستلاقي ربها وهي بين يديه تؤدي صلاتها عقب تلقيهتا طعنات غادرة من زوجها بمنطقة المنصورية في الجيزة.

خلافات عائلية وراء الجريمة

الخلافات العائلية كانت سبب وراء قتل السيدة، حيث هانت العشرة على زوجها وحرمها من أطفالها ولم يصعب عليه صغرهم أن ييتمهم ويقتل أمهم ومنبع حنانهم بل مزق جسدها وتركها تنزف في دمائها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

بداية الواقعة كانت في قرية المنصوربة عندما وصل الخلاف العائلي بين "مروة" وزوجها "محمد" إلى ذروته واتفقا الإثنين على الانفصال ولكن في اللحظات الأخيرة استغل توجهها لأداء صلاتها ونحرها بسكين مطبخ وتركها جثة هامدة وفر هاربًا وتبين وجوده في حالة عدم اتزان.

مناظرة جثمان الضحية

وكشفت مناظرة النيابة لجثة الضحية أنها لسيدة في العقد الرابع من العمر مرتدية ملابسها موجه لها طعنات ذبحية في الرقبة وفي أنحاء متفرقة بالجسم، وتسببت كل تلك الطعنات في نزيف دموي غزير انتهى بالوفاة، وعلى آثر ذلك قررت النيابة ضبط وإحضار المتهم.

تفاصيل بلاغ قسم شرطة منشأة القناطر

وتلقي اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارًا من ضباط مركز منشآه القناطر، بلاغًا من الأهالي بوجود جثة بقرية المنصورية، وبالانتقال والفحص تبين أنها جثة لسيدة تدعى «مروة. س» -34 سنة- ربة منزل ومقيمة قرية المنصورية.

وتبين قيام زوجها "محمد. ف" -37 سنة- عامل، بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها التي أودت بحياتها بسكين وفر هاربًا.

وفرضت قوات الشرطة بقيادة المقدم أحمد عكاشة رئيس المباحث طوقًا أمنيًا بمسرح الجريمة انتظارًا لحضوء المعاينة تميهدًا لنقل الجثمان إلى المشرحة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة المختصة للتحقيق.