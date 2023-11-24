بعد قرار النائب العام.. القبض على أول متهم بطمس اللوحات فى الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية القبض على أحد المتهمين بارتكاب جرائم التلاعب في اللوحات المعدنية للمركبات، تنفيذا لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، الذي أصدر في 30 أكتوبر الماضي توجيهات إلى كافة نيابات الجمهورية، للعناية بجرائم التلاعب في اللوحات المعدنية للمركبات الآلية، التي تشمل قيادتها دون لوحات أو طمسها أو تغييرها أو إجراء أي تعديل فيها، على اختلاف صور التلاعب.

وكشف قائد سيارة يدعى “ع. خ” تفاصيل ضبطه بأحد الأكمنة الأمنية أمام جامعة القاهرة بمحافظة الجيزة، بتهمة طمس لوحات سيارته خلال سيره من الجيزة متجها إلى حي المعادي.