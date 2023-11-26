الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استعدادات أمنية لتأمين مباراة فيوتشر وسوبر سبورت الجنوب إفريقى

استعدادات أمنية
استعدادات أمنية

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة مودرن فيوتشر وسوبر سبورت الجنوب إفريقى، فى أولى مواجهات الفريقين بدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها الثالثة عصر اليوم الأحد، باستاد السلام.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية فرقًا أمنية لتأمين دخول الجماهير وممرات اللاعبين وخلق أجواء آمنة للجميع.

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الترتيبات الإعلامية لمباراة "مودرن فيوتشر" و"سوبر سبورت" بالكونفدرالية

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استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الزمالك وأبوسليم الليلة

وتؤمن الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية طاقم التحكيم الذى يدير المباراة من بوركينا فاسو، بقيادة جيان اوتارا حكم ساحة، ويعاونه سيدو طاميا وحبيب عمر مساعدين، وباتو بينوتى حكما رابعا، فيما يراقب المباراة السودانى سابيت ليبردو، والجزائرى محمد بنوزه مراقبًا للحكام.

وأوقعت قرعة الكونفدرالية الأفريقية فريق مودرن فيوتشر بالمجموعة الأولى برفقة سوبر سبورت الجنوب أفريقى والهلال الليبى واتحاد العاصمة الجزائرى.

ويمكن مشاهدة جميع مباريات مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024 من خلال قنوات «بى إن سبورتس» الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

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