مودرن فيوتشر يواجه سوبر سبورت الجنوب إفريقى فى ضربة البداية بالكونفيدرالية

يسعى فريق مودرن فيوتشر لبداية قوية في دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية عندما يواجه فريق سوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي في الثالثة عصر اليوم باستاد السلام في الجولة الأولى للمجموعة الأولى التي تضم أيضًا اتحاد الجزائر حامل اللقب والهلال الليبي.

فيوتشر يبحث عن بداية قوية

فريق مودرن فيوتشر بدأ الموسم بشكل جيد بقيادة مدربه البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، ويحتل المركز الثالث في الدوري المحلي وتمثل مباراة اليوم أهمية كبيرة للفريق، لأن كل الترشيحات تصب في مصلحة اتحاد الجزائر للتأهل للدور ربع النهائي، وستكون المنافسة على بطاقة التأهل الثانية بين مودرن فيوتشر وسوبر سبورت يونايتد، لذلك الفوز اليوم مهم لفيوتشر.

البرتغالي ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لمودرن فيوتشر حرص على الاستفادة من فترة توقف الدوري الأخيرة في تجهيز لاعبيه خاصة الذين لم يشاركوا في مباريات الدوري، كما حرص على دراسة فريق سوبر سبورت يونايتد والتعرف على أسلوب لعبه ونقاط القوة والضعف في صفوفه.

وحرص ريكاردو فورموسينيو على تحفيز لاعبيه بالتأكيد على أن مودرن فيوتشر يمكنه الفوز ببطولة الكونفيدرالية نظرًا لوجود مجموعة من اللاعبين المتميزين بين صفوفه.

مدرب سوبر سبورت يعلن التحدي

في المقابل يحتل سوبر سبورت يونايتد المركز الثاني في دوري جنوب إفريقيا بعد انتهاء الأسبوع الثاني عشر برصيد 23 نقطة، وحقق سبعة انتصارات وتعادل مرتين وخسر ثلاث مباريات وسجل 16 هدفًا ودخل مرماه 12 هدفًا وخسر مباراته الأخيرة أمام سيخوخون يونايتد بنتيجة 1-2.

وأكد كيفين هانت، المدير الفني لسوبر سبورت يونايتد، أن فريقه هو الأصغر في بطولة الكونفيدرالية على مستوى الأعمار السنية للاعبيه وأنه يعتمد على لاعبين شباب لديهم الطموح في حصد اللقب.

يدير المباراة طاقم تحكيم من بوركينا فاسو بقيادة جيان أوتارا ويساعده سيدو طاميا وحبيب عمر ومعهم باتو بينوتى حكمًا رابعًا ويراقب المباراة السوداني سابيت ليبردو ويراقب الحكام الجزائري محمد بنوزة.