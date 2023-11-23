الترتيبات الإعلامية لمباراة "مودرن فيوتشر" و"سوبر سبورت" بالكونفدرالية

يعقد في تمام الثانية عشر من ظهر السبت المقبل، بقاعة المؤتمرات داخل ستاد السلام، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة مودرن فيوتشر وسوبر سبورت الجنوب إفريقي بمرحلة المجموعات بالكونفيدرالية.

موعد مباراة مودرن فيوتشر وسوبر سبورت بالكونفيدرالية (2023/2024)

ويستضيف فريق مودرن فيوتشر، نظيره سوبر سبورت الجنوب إفريقي، في تمام الثالثة من عصر الأحد المقبل 26 نوفمبر الجاري، على ملعب السلام، في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بالكونفيدرالية الإفريقية (نسخة 2023/2024).

وجاءت الترتيبات الإعلامية ليوم السبت المقبل، الموافق ٢٥ نوفمبر على النحو التالي:

١٢ ظهرًا المؤتمر الصحفي لمباراة مودرن فيوتشر وسوبر سبورت بقاعة مؤتمرات ستاد السلام.

تدريب فريق سوبر سبورت الساعة ٣ مساءً على ملعب ستاد كلية الشرطة الرياضي بالعباسية - مفتوح للإعلام لمدة ١٥ دقيقة.

تدريب فريق مودرن فيوتشر الساعة ٤ مساءً على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة - مفتوح للإعلام لمدة ١٥ دقيقة.

القنوات الناقلة لمباراة مودرن فيوتشر وسوبر سبورت بالكونفيدرالية (نسخة 2023/2024)

تنقل مباراة مودرن فيوتشر وفريق سوبر سبورت الجنوب إفريقي، في تمام الثالثة عصر الأحد المقبل، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، المالك الرسمي والحصري لكافة منافسات مرحلة المجموعات وحتى المباراة النهائية من المسابقة القارية.

وتعد هذه المشاركة هي الثانية على التوالي لمودرن فيوتشر، داخل أدغال القارة السمراء، عقب الظهور الأول تاريخيا في نسخة الموسم الماضي (2022/2023) بكأس الكونفيدرالية الإفريقية، وتوديعه المسابقة القارية من مرحلة المجموعات.

ويقع مودرن فيوتشر في المجموعة الأولى بكأس الكونفيدرالية، التي تضم فرق اتحاد العاصمة الجزائري والهلال الليبي، وسوبر سبورت الجنوب إفريقي.

وكان فريق مودرن فيوتشر، تأهل لمرحلة المجموعات بكأس الكونفيدرالية، عقب تخطي عقبة سسينجيدا بيج ستارز التنزاني ذهابا بالهزيمة بهدف نظيف، والفوز إيابا 4/1.