الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

فتح باب التقديم للانضمام لبرنامج ماجستير إدارة التعليم الدولي (INEMA)المشترك بين جامعتي حلوان ولودفيسبرج

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تعلن جامعة حلوان عن فتح باب التقدم للدفعة الرابعة عشر لبرنامج ماجستير إدارة التعليم الدولي (INEMA) والذي تمنحه جامعتي حلوان بجمهورية مصر العربية ولودفيسبرج للتربية بألمانيا.

ويستهدف البرنامج العاملين بوزارات التعليم (قبل الجامعي والجامعي) والمنظمات غير الحكومية خاصة هؤلاء الذين يشغلون أو الراغبون في شغل مناصب قيادية في نظام التعليم وأولئك الذين يهدفون إلى شغل مناصب قيادية رسمية وغير رسمية في جميع أنحاء العالم.
وتضم الفئات المستهدفة القيادات الحالية والمحتملة في أنظمة التعليم بهدف تطوير وتنفيذ أفكار للمستقبل وإصلاح الهياكل الإدارية في المدارس والجامعات. كما أن المنظمات الحكومية الدولية التي تعمل في مجال التعليم هي أحد الفئات الرئيسية المستهدفة للبرنامج خاصة اليونسكو – اليونيسيف والكيانات الدولية الأخرى العاملة في المجال.
ومن جانبه صرح  الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن الدولة المصرية تهتم اهتماما كبيرا" بالتعليم الدولي وتدويل التعليم وأن برنامج ماجستير إدارة التعليم الدولي يعد أحد المنابر المصرية والدولية في هذا الصدد حيث التحق بالبرنامج حتى الآن طلاب من 54 دولة حول العالم أبرزها جمهورية مصر العربية وألمانيا. 

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وقد اهتم البرنامج منذ نشأته بالدارسين العرب والألمان حيث التحق به العديد من الطلاب من الدول العربية أبرزها جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وسوريا واليمن ولبنان والعراق والصومال والسودان وتونس وفلسطين والمملكة العربية السعودية والجزائر، والمغرب.
كما أكد الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث على اهتمام الجامعة بالبرنامج منذ نشأته في 2010 ضمن مذكرة التفاهم المبرمة بين جامعة حلوان وجامعة لودفيسبرج للتربية بألمانيا. 
وقد اوضح أنه تم تصميم البرنامج ليجمع بين الدراسة الحضورية وجها" لوجه والتعليم عن بعد ويسمح نظام البرنامج للمشاركين بالعمل أثناء الدراسة حيث يعتبر البرنامج أن العمل له تأثير مباشر على الدراسة بالبرنامج.
وعرضت أ.د. مها أبو حطب مدير البرنامج بجامعة حلوان نظام البرنامج حيث يتكون البرنامج من 4 فصول دراسية حضورية وفصل أو فصلين دراسيين عن بعد حسب النظام الذي يلتحق به الدارس.
حيث يمكن البرنامج الملتحقين به من استكمال الدرجة العلمية في عدد أربع إلى ست فصول دراسية حيث يتيح المسار السريع للطلاب إكمال البرنامج بخلال أربعة فصول دراسية.
بينما يتيح المسار التقليدي الانتهاء منه في ستة فصول دراسية يتبعها اعداد ومناقشة الرسالة العلمية. 
كما أن الهيئة الألمانية للتبادل العلمي (DAAD) تقدم عدد من المنح للمتقدمين للبرنامج ضمن منح الدراسات العليا المتعلقة بالتنمية EPOs.

حيث يبدأ التقديم للبرنامج من 1 يناير 2024 وتنتهي عملية التقديم في 15 مارس 2024، وتمتد مدة التقديم للطلاب الممولين ذاتيا" بعد التواصل مع إدارة البرنامج.
لمزيد من المعلومات يمكن مراجعة موقع البرنامج: http://www.inema-master.com
وللتواصل: [email protected]

 

إدارة التعليم الدولي أنظمة التعليم أفكار للمستقبل اليونيسيف اليونسكو جامعة حلوان

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