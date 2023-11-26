وزير البترول يفتتح 3 معامل جديدة لتجهيز عينات الذهب بمرسى علم.. اليوم

يفتتح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، صباح اليوم الأحد، 3 معامل لتجهيز عينات الذهب في مرسى علم، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتطوير قطاع التعدين، بالتعاون مع شركاء أجانب ومحليين.

افتتاح 3 معامل جديدة لتجهيز عينات الذهب في مرسى علم

تأتي هذه الخطوة كجزء من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع التعدين في مصر، بهدف جعله مركزًا جاذبًا للاستثمار ومحركًا للتنمية الاقتصادية المستدامة، وتعكس هذه الخطوة التزام الحكومة بتعزيز القطاع ودعم الاستثمارات المحلية والدولية فيه.

وأكد وزير البترول أن اهتمام الوزارة بتنمية القطاع التعديني قد أسفر عن جذب استثمارات كبيرة على الصعيدين العالمي والوطني للمشاركة في هذا القطاع.

تحقيق قيمة مضافة وعوائد اقتصادية

ويشير الوزير إلى أن التركيز على التطوير العلمي والعملي لقطاع التعدين، الذي بدأ في عام 2018، قد أدى إلى إيجاد بيئة تشغيلية مرنة، تسهم في تعجيل عمليات الشركات وتحقيق قيمة مضافة وعوائد اقتصادية للبلاد.

مناجم النوبة

وفي سياق ذلك، افتتح وزير البترول أمس السبت معملًا لتحضير وتحليل العينات المستخرجة من الذهب التابع لشركة مناجم النوبة، ويتماشى المعمل مع المعايير الدولية ISO/IEC17025 لفحص خامات الذهب والمعادن المصاحبة، مما يعكس التزام الحكومة والشريك الأحنبي بالجودة والكفاءة في قطاع التعدين.