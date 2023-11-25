مظاهرات فى دول العالم تندد بعدوان الاحتلال الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى

شهدت العديد من المدن والعواصم العالمية، اليوم السبت، مظاهرات منددة بعدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وتضامنًا مع فلسطين.

مظاهرات لندن تطالب بوقف دائم لإطلاق النار في غزة

وفي العاصمة البريطانية لندن، شارك الآلاف في مظاهرة للمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، كما نددوا بالمذابح التي ارتكبتها إسرائيل بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وانطلق آلاف المتظاهرين الذين يحملون الأعلام الفلسطينية من بارك لين في ماربل آرتش غرب لندن متجهين نحو بيكاديللي وسط لندن، وهتفوا ضد الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين ودعوا إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

مسيرة حاشدة في برلين تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

وفي العاصمة الألمانية برلين، انطلقت مسيرة جماهيرية حاشدة تطالب بوقف عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وبمحاسبة الاحتلال على جرائمه.

مظاهرات باريس تطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

وفي فرنسا، شهدت العاصمة باريس مظاهرة حاشدة منددة بجرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مطالبة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

مظاهرات الفلبين تطالب بوقف إطلاق النار الدائم

وفي العاصمة الفلبينية مانيلا، شارك المئات في مظاهرة داعمة لفلسطين، ومنددة بعدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني، مطالبين بوقف إطلاق نار دائم، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

مظاهرات كرواتيا تطالب بمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني

وفي العاصمة الكرواتية زغرب، انطلقت مسيرة حمل المشاركون فيها الأعلام الفلسطينية، وطالبوا بوقف عدوان الاحتلال على الفلسطينيين في قطاع غزة، ومحاسبته على جرائمه التي ارتكبها بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وسبق وأعلنت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت، عن إصابة فلسطيني بالرصاص خلال مواجهات مع جيش الاحتلال أمام سجن عوفر.

وفي المملكة المتحدة، تأهب ضباط شرطة العاصمة بتوزيع منشورات على المتظاهرين لتوفير "الوضوح المطلق" بشأن ما يمكن اعتباره جريمة، حيث من المتوقع أن ينضم أكثر من 100 ألف شخص إلى مسيرة مؤيدة لفلسطين يوم السبت.