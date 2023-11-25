السبت 25 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": وصول الدفعة الثانية من المحتجزين فى صفقة التبادل إلى سجن عوفر

سجن عوفر بالضفة الغربية
سجن عوفر بالضفة الغربية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، أن الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم اليوم في صفقة التبادل وصلوا إلى سجن عوفر الواقع في الضفة الغربية؛ وذلك نقلًا عن تقارير إسرائيلية.

 

وأكدت التقارير الإسرائيلية، أنه بعد ساعة من المفترض أن تبدأ عملية تسليم المحتجزين الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر، وعددهم حتى الآن 13 محتجزًا.

 

 

وتستعد المقاومة الفلسطينية "حماس" لإطلاق سراح الدفعة الثانية من المحتجزين الإسرائيليين مقابل الإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى الفلسطينيين، حيث أشارت قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن هناك تضاربًا في التفاصيل والإجراءات التقنية، ما قد يدفع إلى بعض التأخير وفق الوسيطين المصري والقطري.

 

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة حيّز التنفيذ برعاية مصرية قطرية أمريكية، أمس الجمعة، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي على القطاع، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

 

 

 

القاهرة الإخبارية الأسرى صفقة التبادل سجن عوفر الضفة الغربية الصليب الأحمر

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