الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية تعرض مشاهد خاصة لعملية تسلم المحتجزين في قطاع غزة (صور)

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية تغطي لحظة تسليم المحتجزين

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، عبر شاشتها مشاهد خاصة من عملية تسلم المحتجزين في قطاع غزة وتسليمهم للجانب الإسرائيلي.

واحتفل الفلسطينيون في الضفة الغربية، عقب خروج الأسرى الأشبال والأسيرات الفلسطينيات من معتقل سجن عوفر بالضفة الغربية، في صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، خلال اليوم الأول للهدنة.

وقالت قناة القاهرة الإخبارية إنه بالرغم من أن إسرائيل أرادت أن يكون إطلاق سراح الأسرى والأسيرات الفلسطينيين أن يكون صامتًا إلا أن الفلسطينيين خرجوا في الشوارع للاحتفال وهم في انتظار المفرج عنهم للاحتفال بهم.

 

القاهرة الإخبارية المحتجزين قطاع غزة

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