الجمعة 24 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جو بايدن: الهدنة فرصة لإدخال المساعدات لغزة ونأمل في إطلاق سراح باقي الرهائن الأمريكيين

بادين
بادين

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يجب العمل على حل الدولتين لنشر السلام في المنطقة وكي يعيش الفلسطينيون والإسرائيليون جنبا إلى جنب.

وأضاف الرئيس الأمريكي، اليوم الجمعة، خلال مؤتمر صحفي له بشأن عملية تبادل الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن تنفيذ الهدنة في غزة شمل عملا دبلوماسيا شاقا كما أنها فرصة لإيصال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، مؤكدًا أن أكثر من 200 شاحنة وقود دخلت إلى غزة عبر مصر، لأن دخول شاحنات المساعدات لغزة ضروري للمستشفيات والمدنيين.

وأوضح الرئيس الأمريكي، يجب العمل على تقليل الخسائر المدنية في قطاع غزة، إضافة إلى إنهاء دوامة العنف في الشرق الأوسط، ونأمل أن يتم إطلاق سراح ما تبقى من الرهائن الأمريكيين.

القاهرة الإخبارية حل الدولتين المساعدات قطاع غزة الشرق الأوسط

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