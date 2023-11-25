وارسو: مواطن بولندى كان بين الرهائن المُفرج عنهم من غزة

أعلنت وزارة الخارجية البولندية، اليوم السبت، عن أنّ مواطنًا بولنديًا كان من بين الرهائن الذين أطلق سراحهم من غزة في اليوم الأول من الهدنة وصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل، ورحبت بأنباء وقف إطلاق النار في القطاع المحاصر منذ نحو 7 أسابيع.

وقالت وزارة الخارجية في بيان: "يسعدنا تلقي أنباء الهدنة في غزة، التي سمحت بالإفراج عن المجموعة الأولى من الرهائن، ومن بينهم مواطن بولندي، وزيادة إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع".

وأضافت: أن هذه الخطوة جاءت "نتيجة للجهود الدبلوماسية الدولية المستمرة".

وتابعت: "نهنئ جميع الشركاء الذين شاركوا في التوصل إلى هذه الخطوة المهمة، ونأمل أن يتم الالتزام بالهدنة، ونؤكد على ضرورة إطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين كرهائن".

وأكدت أن بولندا تواصل "الدعوة بقوة" لإسرائيل للسماح للمواطنين البولنديين المتبقين بمغادرة غزة.

ولم تقدم الوزارة أي معلومات عن هوية المواطن البولندي، لكنها استخدمت النسخة المؤنثة من الاسم الذي يعني "مواطن"، للإشارة إلى أن المواطن أنثى، حسب "CNN".

وكان يوم الجمعة - وهو اليوم الأول من الهدنة المؤقتة - شهد إطلاق سراح 24 محتجزًا معظمهم مواطنون إسرائيليون وتايلنديون، مقابل إطلاق سراح 39 امرأة وطفلًا فلسطينيًا من ثلاثة سجون إسرائيلية.

ترقب لتبادل المجموعة الثانية من المحتجزين والأسرى

ومن المتوقع أن يتم إطلاق سراح المجموعة الثانية اليوم السبت، بموجب اتفاق إطلاق سراح 50 رهينة خلال فترة توقف مؤقت للقتال لمدة أربعة أيام.

ومن المتوقع إطلاق سراح ما لا يقل عن 13 رهينة إسرائيلية في تبادل اليوم الثاني من الصفقة.

وقالت مصادر متعددة لشبكة CNN إن قائمة الرهائن التي قدمتها حماس إلى إسرائيل لإطلاق سراحهم يوم السبت تحتوي على 13 اسمًا، لكن إسرائيل أوضحت أنها تتوقع إطلاق سراح 14 شخصًا في اليوم الثاني من الهدنة المؤقتة مقابل إطلاق سراح 42 سجينًا فلسطينيًا.

ومع اقتراب ساعة إطلاق سراحهم المتوقعة، دارت مناقشات حول القائمة النهائية، بما في ذلك ما إذا كانت ستضم 13 أو 14 شخصًا، ومن المتوقع أن يكون العديد منهم من الأطفال.

وقال رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين قدورة فارس، إنه من المتوقع إطلاق سراح 39 أسيرًا فلسطينيًا، اليوم السبت.