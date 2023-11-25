مسؤول فلسطيني يتهم إسرائيل بعدم الالتزام ببنود صفقة إطلاق سراح الأسرى

اتهم مسؤول فلسطيني إسرائيل بعدم الالتزام "بمعيار الأقدمية" المتفق عليه بصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين التي دخلت حيز التنفيذ أمس الجمعة، محذرًا من اندلاع أزمة بسبب هذا الأمر.

وقال قدورة فارس، رئيس الهيئة الفلسطينية لشؤون الأسرى والمحررين، في تصريح لشبكة CNN، اليوم السبت: إن "إسرائيل لا تطلق سراح السجناء حسب المدة التي قضوها في السجن. وهذا مؤشر على أزمة محتمله".

وأضاف فارس: "إن قائمة الأسماء التي أعلنتها إسرائيل بشأن الأسرى الفلسطينيين لم تلتزم فيها بمعيار الأقدمية المتفق عليه في الصفقة".

وكانت إدارة السجون الإسرائيلية تلقت أسماء 42 سجينة وقاصرا من المقرر إطلاق سراحهن في الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل، حسبما صرح مسؤول إسرائيلي مطلع على العملية لشبكة CNN اليوم.

وستبدأ عمليات الإفراج بنقل المعتقلين من سجني مجدو والدامون إلى سجن عوفر بالضفة الغربية.

وبعد إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين من قطاع غزة، سيتم إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين من عوفر عبر حافلات تابعة للصليب الأحمر.

وسيتم نقل السجناء من القدس إلى مراكز الشرطة في المدينة، ومن ثم إطلاق سراحهم عند حاجز بيتونيا على مشارف مدينة رام الله.

إسرائيل تتوقع أن تطلق حماس سراح المزيد من المحتجزين

من جهتها، أعلنت إسرائيل إنها تتوقع أن تطلق حركة حماس سراح المزيد من الرهائن اليوم السبت، بعد يوم من بدء وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام في قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يتوقع استقبال حوالي 13 أسيرًا يوميًا حتى يصل العدد الإجمالي إلى "حوالي 50"، حسبما نقلت وكالة بلومبرج.

وكانت إسرائيل أطلقت الجمعة سراح 39 سجينًا فلسطينيًا غالبيتهم ينحدرون من الضفة الغربية المحتلة، مقابل 13 "رهينة" إسرائيلية مع بدء الهدنة المخطط لها لمدة أربعة أيام.