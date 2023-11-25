السبت 25 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رويترز: إسرائيل ستفرج عن 42 معتقلًا فلسطينيًا مقابل 14 محتجزًا لدى حماس اليوم السبت

آثار الدمار فى غزة
آثار الدمار فى غزة

 قال مسئول إسرائيلي إن حركة حماس ستفرج عن 14 محتجزًا اليوم، السبت، مقابل إفراج إسرائيل عن 42 معتقلا فلسطينيا في نفس اليوم، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

الاحتلال يحذر سكان قطاع غزة من التوجه للشمال

وطالب الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، سكان غزة بعدم التوجه إلى المناطق الشمالية في قطاع غزة.

ودعا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في منشور على "إكس"، الفلسطينيين لعدم العودة إلى الشمال "في فترة تعليق الأعمال العسكرية مؤقتا"، وقال" "انتقلوا إلى جنوب وادي غزة، ولا تحاولوا الانتقال إلى شمال القطاع".

وأضاف: "ممنوع الدخول (الذهاب) إلى البحر، ممنوع الاقتراب لمسافة كيلومتر عن الحدود، عشان (من أجل) سلامتكم قوموا بالانصياع إلى هذه التعليمات".

المفوضية الأوروبية: يتعين وقف عنف المتطرفين بمستوطنات الضفة

قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إنه يتعين وقف العنف المتصاعد الذي يمارسه المتطرفون في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

ويتزايد عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر.

وقالت فون دير لاين: "لا بد أن نمنع انتشار العنف، وعليه يصبح التعايش السلمي ممكنا بحل الدولتين".

وجاءت تصريحات فون دير، في مؤتمر صحفي بكندا، مع رئيس الوزراء جاستن ترودو، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل.

وأضافت: "يحتاج الشعب الفلسطيني ودول الجوار العربية إلى تطمين بأنه لن يكون هناك تهجير قسري، بل تصور قابل للتطبيق بشأن دولة فلسطينية مستقلة، عبر إعادة توحيد غزة والضفة الغربية، في ظل حكم سلطة فلسطينية بعد إصلاحها، ومن أجل هذه الغاية يجب أن يتوقف عنف المتطرفين غير المقبول في الضفة الغربية".

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن الولايات المتحدة مستعدة لفرض حظر تأشيرات على المتطرفين الذين يهاجمون المدنيين في الضفة الغربية المحتلة.

 

 

رويترز وكالة رويترز حماس حركة حماس رهينة 14 رهينة معتقلا فلسطينيا تشريعي لبنان

مواد متعلقة

الاحتلال يحذر سكان قطاع غزة من التوجه للشمال

برعاية مصر ورفض 3 وزراء يهود.. كواليس اجتماع الـ8 ساعات للوصول لـ"الهدنة" في غزة

تقارير: تساؤلات حول مشاركة الصليب الأحمر باتفاق تبادل الرهائن بغزة قد تعرقل الصفقة

شريان الحياة لسكان غزة.. تقرير أمريكى: معبر رفح أصبح محط اهتمام دولى

بعد اقتراح وزيرة مخابرات نتنياهو.. تقرير أمريكي: تهجير الفلسطينيين تطهير عرقي وجريمة حرب

بعد الهدنة.. مطالبات لبايدن بوقف دائم لإطلاق النار فى غزة

رئيس الحكومة الإسبانية يزور الشرق الأوسط ويلتقى نتنياهو وعباس

4 مجموعات فى 4 أيام.. تفاصيل صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

الأكثر قراءة

عاجل.. كشف تفاصيل استهداف سفينة إسرائيلية فى المحيط الهندى بـ "شاهد-136"

عاجل.. القاهرة الإخبارية: تفتيش 340 شاحنة بمنفذ نتسانا اليوم

للمرة الثانية.. الاحتلال يبلغ سكان غزة بـ3 محاذير بعد العودة فى أول أيام الهدنة

"حلق دهب" وراء العثور على جثة طفلة بعد ساعات من تغيبها بالشرقية

مصرع وإصابة 13 طفلًا فى انقلاب سيارة ميكروباص بأسيوط

وزير خارجية فنزويلا يهاجم نتنياهو بسبب عطلة ابنه فى ميامى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

عندما خاطبت مصر العالم على الهواء

جلال حمام

الهدنة فرصة.. إن ضيّعها العالم ضاع

علي سعدة

وماذا بعد الهدنة؟

صفاء النجار

تجليات الصراحة الصادمة فى الأحلام الغائمة

حسين دعسة

صفقة سياسية.. أم هدنة عسكرية يلحقها انتحار أمنى!

سارة شريف

الجبهة التى لا تلفت انتباه أحد

أميرة ملش

فلسطينيات فى الغربة

ماجد حبته

خط أحمر.. وعين حمراء

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق صاروخًا باتجاه الحدود مع لبنان

رغم الهدنة.. استشهاد طبيب وإصابة آخرين جنوب جنين

للمرة الثانية.. الاحتلال يبلغ سكان غزة بـ3 محاذير بعد العودة فى أول أيام الهدنة