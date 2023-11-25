حل الدولتين وإنهاء الصراع.. أهم ما جاء فى تصريحات الرئيس السيسى و"إسبانيا وبلجيكا" بالقاهرة أمس

أسفرت زيارة كل من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ورئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو إلى القاهرة ولقائهما بالرئيس عبد الفتاح السيسي، عن العديد من النتائج التي تصب في النهاية لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.

تصريحات الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر صحفي مشترك مع سانشيز ودي كرو في القاهرة، الجمعة: لابد من الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وقال: إن "إحياء مسار حل الدولتين قد لا يكون الأمر المطلوب حاليًا، ولا بد أن نتحرك بشكل مختلف، وهو الاعتراف بالدولة الفلسطينية".

وقال: إن فكرة إحياء مسار حل الدولتين "استنفدت على مدى 30 سنة"، في إشارة إلى الفترة التي مضت منذ توقيع اتفاق أوسلو للسلام بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1993.

وتابع السيسي: "علينا أن نكون واقعيين وموضوعيين لحل القضية، بعد 5 جولات صراع في آخر 20 سنة سقط فيها من الفلسطينيين 27 ألف مدني أغلبهم من النساء والأطفال".

وقال "السيسي": إن ما يحدث حاليًا "يجعل بيئة الحياة في القطاع مستحيلة عمليًا"، معتبرًا ذلك بمثابة "دفع أو تهجير قسري بشكل أو بآخر إلى خارج قطاع غزة".

تصريحات رئيس الوزراء الإسباني

وصرح بيدرو سانشيز خلال لقائه مع الرئيس السيسي: إنه سيتم تسليم 4 أطنان من المواد الطبية إلى مصر، الأسبوع المقبل، لمساعدتها على علاج المصابين والمرضى القادمين من غزة.

وأضاف: نجدد الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مشددًا على ضرورة "إرساء حل الدولتين اليوم وقبل أي وقت آخر، لإنهاء الحرب بين الجانبين".

وقال: إنني أزور القاهرة من أجل العمل على وقف الكارثة الإنسانية والمساهمة في تقديم المساعدات إلى غزة"، داعيًا إلى "اتخاذ خطوات للأمام لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار" ومشيدًا بدور مصر في إحلال الهدنة.

وأضاف: الهدنة الإنسانية في قطاع غزة يجب أن تستمر، داعيًا إلى إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية، مدركًا أن "إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي المستمر منذ عقود، هدفًا معقدًا للغاية".

تصريحات رئيس وزراء بلجيكا

ودعا دي كرو، إلى توسيع طرق وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة حيث قال: هناك معبر رفح على الحدود مع مصر، لكن هذا ليس كافيًا، يجب فتح المعابر الحدودية في الشمال كذلك".

وتابع قائلا: "هدنة لمدة 4 أيام أمر جيد، لكن هذه الهدنة المؤقتة يجب أن تكون نقطة انطلاق نحو وقف دائم لإطلاق النار"، مضيفًا: "يجب أن يكون هذا هو الهدف".

وأضاف دي كرو أن "بلاده تسعى إلى القيام بدور استباقي في تقديم المساعدة وضمان رفاهية الشعب الفلسطيني".

وشدد على ضرورة العمل من أجل سلامة ودعم الفلسطينيين، شاكرا ومشيدا بدور مصر في تحقيق الهدنة في غزة كما قال: "مصر لعبت دورًا محوريًا في إجلاء 100 مواطن بلجيكي من غزة" ولفت إلى أن "الحاجة الماسة لتسهيل نقل الفلسطينيين إلى مناطق آمنة".

دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ورئيس وزراء بلجيكا ألكسندر دي كرو، إلى ضرورة استمرار الهدنة الإنسانية القصيرة في غزة بعد انتهائها، لتكون نقطة انطلاق نحو وقف دائم لإطلاق النار في القطاع.