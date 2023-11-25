سماء صافية وهدوء في حركة الرياح.. "طقس خريفي مستقر" بالبحر الأحمر

تشهد مدن محافظة البحر الأحمر المختلفة، اليوم السبت، استقرارًا في حالة الطقس وحركة الرياح في معظم الأنحاء، وذلك بعد موجة التقلبات الجوية التى شهدتها بعض المدن نهاية الأسبوع الماضي، وأدت لسقوط سيول بمناطق متفرقة جنوبي المحافظة.

وتشهد مدن البحر الأحمر طقس خريفي معتدل، بعد أن تعرضت مناطق مختلف بمدينة مرسى علم ومدينة الشلاتين لموجة من الأمطار الغزيرة وصلت إلى حد السيول في بعض المناطق، تسبب فى نحر عدد من الطرق الخارجية للتلك المدن.

فيما تشهد مدينة الغردقة سطوعًا للشمس في معظم أنحائها، فيما ظهرت بعض التجمعات للسحب الخفيفة والمتوسطة في بعض المناطق، واستقرار في حركة الانشطة البحرية بمختلف المارين الخاصة باليخوت ومراكب النزهة.

البحر الأحمر ترفع درجة الاستعداد لمواجهة تغيرات الطقس

وأعلنت محافظة البحر الأحمر عن رفع حالة الاستعداد لمواجهة أي تغيرات في حالة الطقس بجميع مدنها، ونشر سيارات المساعدة على الطرق الرئيسية للتعامل مع أي حالات طوارئ وتقديم المساعدة للمواطنين حال سقوط أمطار، موجهةً تحذيرها للسائقين علي الطرق السريعة بتوخي الحذر، في حال وجود اي تقلبات في حالة الطقس بشكل مفاجئ.

وحذرت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر المواطنين من تقلبات الأحوال الجوية، خاصة المسافرين منهم، بتوخي الحيطة الحذر، واتباع إرشادات المرور والالتزام بالسرعات المقررة على الطرق السريعة، والتي تشهد عاصفة ترابية تحجب الرؤية.

وأعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر عن صدور تعليمات لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الانشطة البحرية، حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

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