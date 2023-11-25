رغم الهدنة.. استشهاد طبيب وإصابة آخرين جنوب جنين

استشهد طبيب، اليوم السبت، وأصيب آخران بجروح، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة قباطية جنوب جنين.

وأفاد مدير مستشفى الرازي في جنين فواز حماد، باستشهاد الطبيب شامخ كمال أبو الرب (25 عاما)، واصابة شقيقه محمد وشاب آخر بالرصاص، خلال المواجهات المندلعة مع الاحتلال عقب اقتحام البلدة. بحسب ما ذكر للوكالة الرسمية الفلسطينية

وأوضح الوكالة الرسمية الفلسطينية، أن الشهيد أبو الرب أصيب بالرصاص الحي في منطقة البطن أثناء خروجه وشقيقه من منزلهما، ما أدى إلى استشهاده على الفور، فيما أصيب شقيقه بالرصاص الحي في القدم، وشاب آخر بالرصاص الحي في منطقة الفخذ.

وأشارت مصادر أمنية، إلى أن مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال والشبان، عقب تسلل وحدة خاصة "مستعربين" البلدة، ومحاصرة أحد المنازل بالقرب من مدرسة بنات قباطية.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب طارق محمد زياد ابو الرب، بعد محاصرة منزله في قباطية.

قوات الاحتلال الإسرائيلي

وفي وقت سابق ، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنا من مدينة الخليل، وأغلقت مدخلها الشمالي في كلا الاتجاهين.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين عمرو زيدان حسونة من مدنية الخليل، وناصر أبو عبيد من خربة التبان بمسافر يطا، بعد دهم منزليهما، وتفتيشهما.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الشمالي لمدينة الخليل في كلا الاتجاهين أمام حركة المواطنين، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة، كما داهمت بلدة الظاهرية جنوبا، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنا من قرية عرانة شمال شرق جنين.

وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن عبد الله ابو حنانة، بعد أن داهمت منزله وفتشته في القرية.