"القاهرة الإخبارية": الاحتلال يعتقل عددًا من الفلسطينيين بمخيم عسكر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية، بأن الاحتلال اعتقل عددا من الفلسطينيين في مخيم عسكر شرق نابلس، اليوم السبت.



وأعلن مندوب السفارة الفلسطينية في معبر رفح، كمال الخطيب، بدء عودة العالقين الفلسطينيين في مصر إلى القطاع مرة أخرى، مشيرا إلى وجود "920 من العالقين الفلسطينيين في مدينة العريش وأعداد أخرى من العالقين في القاهرة سيتوجهون أيضا إلى غزة اليوم السبت".



وقال "الخطيب"، إنه بموجب اتفاق بين السلطات المصرية والسفارة الفلسطينية، بدأت عملية عبور العالقين الفلسطينيين في مدينة العريش إلى غزة عبر معبر رفح.

