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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم السبت 25-11-2023 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم
مباريات اليوم

مواعيد مباريات اليوم السبت 25-11-2023 والقنوات الناقلة من أكثر الكلمات الدلالية تصدرت قائمة البحث عبر موقع جوجل العالمي، وذلك من قبل الملايين من عشاق الساحرة المستديرة في مختلف دول العالم، خلال البطولات المحلية والدولية، والتي يتنافس فيها مجموعة من أفضل لاعبي رياضة كرة القدم خلال الموسم الحالي 2023/2024.


مواعيد مباريات اليوم السبت 25-11-2023 والقنوات الناقلة

نعرض لكم مواعيد مباريات اليوم السبت 25-11-2023 والقنوات الناقلة عبر القنوات الفضائية خلال الدوريات العالمية والمحلية في مختلف دول العالم وهى كما يلي:-

مباريات الدوري الإنجليزي

مباراة نادي مان سيتي ضد نادي ليفربول في تمام الساعة 2:30 عصرا ويمكن متابعته عبر شاشة Bein Sports.

مباراة نادي شيفيلد يونايتد ضد نادي بورنموث في تمام الساعة 5:00 مساء ويمكن متابعته عبر شاشة Bein Sports.

مباراة نادي نوتنجهام فورست ضد نادي برايتون في تمام الساعة 5:00 مساء ويمكن متابعته عبر شاشة Bein Sports.

مباراة نادي بيرنلي ضد نادي وست هام في تمام الساعة 5:00 مساء ويمكن متابعته عبر شاشة Bein Sports.

مباراة نادي لوتون تاون ضد نادي كريستال بالاس في تمام الساعة 5:00 مساء ويمكن متابعته عبر شاشة Bein Sports.

مباراة نادي نيوكاسل يونايتد ضد نادي تشيلسي في تمام الساعة 5:00 مساء ويمكن متابعته عبر شاشة Bein Sports.

مباراة نادي برينتفورد ضد نادي آرسنال في تمام الساعة 5:00 مساء ويمكن متابعته عبر شاشة Bein Sports.

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شكوك حول مشاركة تير شتيجن في مباراة برشلونة ورايو فاليكانو بالدوري الإسباني

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بتوقيت القاهرة.. موعد مباراة الزمالك وأبوسليم الليبي بالكونفدرالية والقنوات الناقلة


مباريات الدوري الإسباني

مباراة نادي رايو فاليكانو ضد نادي برشلونة في تمام الساعة 3:00 عصرا ويمكن متابعته عبر شاشة Bein Sports.

مباراة نادي فالنسيا ضد نادي سيلتا فيغو في تمام الساعة 5:15 مساء ويمكن متابعته عبر شاشة Bein Sports.

مباراة نادي خيتافي ضد نادي ألميريا في تمام الساعة 7:30 مساء ويمكن متابعته عبر شاشة Bein Sports.

مباراة نادي ريال ماريكو ضد نادي أتلتيكو مدريد في تمام الساعة 10:00 مساء ويمكن متابعته عبر شاشة Bein Sports.
 

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بمشاركة 4 فرق.. مجلس أبو ظبي يعلن مواعيد مباريات كأس سوبر الأبطال

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اخبار فاتتك| مدبولي يوضح تحركات مصر لوقف إطلاق النار بغزة.. ومواعيد مباريات اليوم

 

مباريات الدوري الإيطالي


مباراة نادي ساليرنيتانا ضد نادي لاتسيو في تمام الساعة 5:00 ويمكن متابعته عبر شاشة Bein Sports.

مباراة نادي نابولي ضد نادي أتلانتا في تمام الساعة 7:00 عصرا ويمكن متابعته عبر شاشة Bein Sports.

مباراة نادي ميلان ضد نادي فيورنتينا في تمام الساعة 9:45 عصرا ويمكن متابعته عبر شاشة Bein Sports.

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مواعيد مباريات اليوم مواعيد مباريات مباريات مباريات الدوري الإنجليزي مباريات الدوري الإسباني

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