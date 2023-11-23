اخبار فاتتك| مدبولي يوضح تحركات مصر لوقف إطلاق النار بغزة.. ومواعيد مباريات اليوم

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية وغيرها، تستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك.

مدبولي يكشف تفاصيل تحركات الدولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال بيانه أمام النواب أمس الأربعاء، إنه في عام ۱۹۷۹ توصلت مصر وإسرائيل إلى توقيع معاهدة السلام والتي أكدت على أن السلام الدائم والعادل في المنطقة لن يتحقق باتفاق منفرد بين مصر وإسرائيل، وإنما بحل شامل لجميع أوجه النزاع فى المنطقة، والانسحاب من جميع الأراضي العربية المحتلة عام ١٩٦٧، والاعتراف للشعب الفلسطيني بحقه في تقرير مصيره، وأن تكون المعاهدة أساسًا للسلام، ليس فقط بين مصر وإسرائيل، بل أيضًا إسرائيل وأي من جيرانها العرب.

للمزيد اضغط هنا..

محمد عبدالعاطى لـ"الشاهد": أحد المسئولين كانت تأتيه كوابيس بسبب المسئولية

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية سابقًا، إن الاجتماعات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، تكون إما فردية أو على مستويات مختلفة أو مع مجموعة مع رئيس الوزراء.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يستعد للاجتماع مع الرئيس بمذاكرة الملفات وأن يقول الحقيقة لأنها مسئولية، ولا بد أن تكون بلا تجميل حتى عندما يتخذ القرار فيها يعمل عليها الجميع.

للمزيد اضغط هنا..

بعد إقرار الهدنة.. خالد أبو بكر: دخول المساعدات لغزة سيكون مشهدًا تاريخي

أشاد الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، بجهود الوساطة المصرية القطرية في التوصل لهدنة إنسانية في غزة، مؤكدًا أن عددًا كبيرًا جدًا من شاحنات المساعدات ستتوجه لغزة في مشهد تاريخي.

وأضاف أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"،:"اللي دخل الأيام اللي فاتت كوم، واللي دخله صندوق تحيا مصر كوم تاني، واللي هيدخل بكرة كوم تالت، وتصبح مصر وتظل الدولة الأولى في العالم اللي دخلت مساعدات حجما ونوعا وكما، ودا مش حاجة دا واجب وفرض، والسبق في هذا الأمر محمود".

للمزيد اضغط هنا..

"القاهرة الإخبارية": تل أبيب تسلمت القائمة الأولى لأسماء المحتجزين

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل بأن تل أبيب تسلّمت القائمة الأولى للمحتجزين المقرر الإفراج عنهم غدًا.

وفي وقت سابق، أفادت القاهرة الإخبارية بوجود 1600 جندي من قوات الاحتلال يعانون من إعاقات جسدية جراء الحرب في قطاع غزة؛ وذلك نقلًا عن إعلام إسرائيلي.

للمزيد اضغط هنا..

عاجل.. الأهلى والاتحاد السكندرى.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 23-11-2023

البحث عن مواعيد مباريات اليوم لمختلف الرياضات من الموضوعات التي يبحث عنها بكثرة من عشاق الرياضة بمختلف أنواعها للاستمتاع بها سواء كرة القدم أو كرة السلة وغيرها من الرياضات.

ننشر في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023 في مختلف الرياضات المقام بطولاتها خلال اليوم سواء في كرة القدم أو كرة السلة.

للمزيد اضغط هنا..