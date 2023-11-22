الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد إقرار الهدنة.. خالد أبو بكر: دخول المساعدات لغزة سيكون مشهدًا تاريخي

خالد أبو بكر
خالد أبو بكر

أشاد الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، بجهود الوساطة المصرية القطرية في التوصل لهدنة إنسانية  في غزة، مؤكدًا أن عددًا كبيرًا جدًا من شاحنات المساعدات ستتوجه لغزة في مشهد تاريخي. 

وأضاف أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"،:"اللي دخل الأيام اللي فاتت كوم، واللي دخله صندوق تحيا مصر كوم تاني، واللي هيدخل بكرة كوم تالت، وتصبح مصر وتظل الدولة الأولى في العالم اللي دخلت مساعدات حجما ونوعا وكما، ودا مش حاجة دا واجب وفرض، والسبق في هذا الأمر محمود". 

القضية الفلسطينية تشهد تعاطفًا عالميًا كبيرًا الفترة الأخيرة

وشدد على ضرورة التفكير فيما حدث خلال الأسابيع الماضية، بواقعية ونظرة شاملة، قائلًا: "القضية الفلسطينية تشهد تعاطفًا عالميًا كبيرًا الفترة الأخيرة، وموضوع غزة سيطول".

خالد أبو بكر لهدنة إنسانية شاحنات المساعدات مشهد تاريخي غزة القضية الفلسطينية

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