"البداية من مصر".. سمير فرج يكشف تفاصيل اتفاق الهدنة بقطاع غزة

قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن اتفاق الهدنة تم بجهود مصرية قطرية أمريكية، مؤكدًا أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، كان على الهواء لأول مرة وكان الرئيس واضحًا على الملأ.

وأضاف الخبير الاستراتيجي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الاستراتيجية التي وضعتها مصر لحل الأزمة، وكذلك زيارة رئيس الشاباك ولقاؤه مع رئيس المخابرات المصرية، مؤكدًا أن الاتفاق على الهدنة بدأ في مصر.

عدد المفرج عنهم من الجانبين

وأكد أنه كانت هناك نقاط خلاف حسمها بايدن، وتم الإعلان عن بدء هدنة ستبدأ من العاشرة صباحًا وحتى أربعة أيام، وتشمل وقف إطلاق النار لشمال وجنوب غزة، وتتضمن الإفراج عن 50 من الإسرائيليين في غزة من بينهم 3 أمريكيين وطفل ما سيحسن صورة بايدن، مشيرًا إلى أنه سيتم الإفراج عن 150 فلسطينيًا من قِبل الاحتلال، أقل من 18 عامًا 3 منهم من غزة والباقي من الضفة.