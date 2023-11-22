الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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البيت الأبيض: بايدن يشكر الرئيس السيسى على دوره القيادى فى اتفاق الهدنة

السيسي وبايدن
السيسي وبايدن

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، أن الرئيس الأمريكي جو بادين، يشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على دوره القيادي في التوصل لاتفاق هدنة إنسانية في قطاع غزة؛ وذلك نقلًا عن البيت الأبيض.

وأكد البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، يرحب باتفاق الإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن بايدن يؤكد أهمية تنفيذ جميع بنود الاتفاق بشكل كامل.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن أنه "راضٍ تمامًا" عن توصل إسرائيل وحماس لهدنة مدتها 4 أيام، تفرج خلالها الحركة عن 50 امرأة وطفلًا مقابل إطلاق نساء وأطفال فلسطينيين مسجونين في إسرائيل، مؤكدًا أن بعض هذه النفوس الشجاعة.. سيتم لم شملها مع عائلاتها ما إن يتم تنفيذ هذا الاتفاق بالكامل. 

الرئيس عبدالفتاح السيسي أنسانى البيت الأبيض قطاع غزة

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