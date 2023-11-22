الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسلة “القاهرة الإخبارية”: مداهمات الاحتلال مستمرة ببلدات طولكرم

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من رام الله، إن أعداد الشهداء الفلسطينيين في تزايد بالتزامن مع استمرار قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، سواء في مخيم طولكرم أو قلقيلية.

وأضافت “السلامين”، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية لـ"القاهرة الإخبارية"، أنه قبل ساعات كان هناك اقتحام لبلدة شويكة في طولكرم وقامت قوات الاحتلال بالدفع بالآليات الكبيرة إلى هذه المنطقة وأطلقت العنان للرصاص الحي وقنابل الغاز المسيلة للدموع وحاصرت منزلًا وطالبت من بداخله أن يسلم نفسه.

وأشارت إلى أن الاقتحامات الإسرائيلية في منطقة طولكرم لم ينتج عنها أي عمليات اعتقال، وسرعان ما انسحبت قوات الاحتلال من المنطقة.

وأوضحت مراسلة القاهرة الإخبارية، أنه في بلدة عزول أيضًا كانت هناك مواجهات مع بلدة شويكة وفي بلدة الرام أيضًا كانت هناك مواجهات بين قوات الاحتلال مع الشبان الفلسطينيين شمال غرب القدس المحتلة ولم تسفر هذه المواجهات عن وقوع أي اعتقالات أو اصابات.

وأكدت أن قوات الاحتلال ما زالت تداهم وتقتحم البلدات والمدن الفلسطينية وتقوم بسلسلة من الاقتحامات والاعتقالات لكل فلسطيني، مشيرةً إلى أن قوات الاحتلال أصابت طفلًا بالرصاص الحي عمره 16 عامًا بالظهر وصفت إصابته بالخطيرة جدًا خلال مواجهات قرب مدينة نابلس.

القاهرة الإخبارية طولكرم الاحتلال الشهداء الفلسطينيين

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