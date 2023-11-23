الخميس 23 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد عبدالعاطى لـ"الشاهد": أحد المسئولين كان تأتيه كوابيس بسبب المسئولية

الدكتور محمد عبدالعاطي
الدكتور محمد عبدالعاطي

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية سابقًا، إن الاجتماعات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، تكون إما فردية أو على مستويات مختلفة أو مع مجموعة مع رئيس الوزراء.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يستعد للاجتماع مع الرئيس بمذاكرة الملفات وأن يقول الحقيقة لأنها مسئولية، ولا بد أن تكون بلا تجميل حتى عندما يتخذ القرار فيها يعمل عليها الجميع.

وأكد أن الرئيس يحترم وجهة النظر والحجة القوية ينفذها، ولكن بعد نقاش، والذي قد يستمر لساعات وبعدها المتابعة سمة أساسية، وهو المهم جدًا في مصر سواء من الرئيس أو من رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي دائمًا يقول: "عندما تمسك موضوع لا تتركه حتى تنتهي منه".

وعن متابعة الرئيس للمشروعات، أكد أنها تسببت في علاقات جيدة مع الناس والمسئولين، لأنه كان دائمًا متاحًا لهم، مشيرًا إلى أن أحد المسئولين كان يأتيه كوابيس بسبب المسئولية، وأنه كان يقرأ الشكاوى بنفسه ويرسلها للمسئولين في الثانية فجرًا لحلها، ويؤكد على ضرورة التواصل مع الشاكي لبناء الثقة، وهو ما جعل الناس يتواصلون معه بعد خروجه من المنصب.

تفاصيل برنامج "الشاهد" 

وانطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي".. الشاهد يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة إكسترا نيوز.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.

محمد عبدالعاطي المسئولين يأتيه كوابيس المسئولية الرئيس عبدالفتاح السيسي

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