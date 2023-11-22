الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد عبدالعاطى يكشف لـ"الشاهد" التحدى الأول له بعد تولى حقيبة وزارة الرى

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والدكتور محمد عبدالعاطى

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري السابق، إن الملف الأساسي والتحدي الأول في وزارته هو توفير المياه للشعب المصري كمًا ونوعًا وتوقيتًا.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المياه هي المدخل الأساسي للمزارع ومواده الخام هي المياه والأرض والبذور والكيماوي، مشيرًا إلى أنه كان المسئول عن كيفية وصول المياه إليه، ووصولها لمحطات تحلية المياه لتصل للبيوت، وهذا هو الأمن المائي.

وأكد أنه لكي يحقق الأمن المائي كان لابد من العمل على عدة تحديات ومنها التغيرات المناخية من الجفاف القارس والفيضانات التي لا نستطيع تحملها، مثل التي حدثت في عدة سنوات آخرها في طابا 2016 وخسرنا بسببها فنادق وأراضي، فكان لابد من دراسة كيفية الاستفادة من الفائض.

وأشار إلى أن كان يجب معرفة كيفة تجاوز الصدمات والتعامل مع الفيضانات وكيفية حماية منظومة السد العالي وكذلك كيفية التصرف حال انهيار سد النهضة؟ وحالة المنشآت المائية والترع والمصارف.

تفاصيل برنامج "الشاهد" 

انطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي".. الشاهد يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة إكسترا نيوز.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.

محمد عبدالعاطي التحدي الأول توفير المياه للشعب المصري الملف الأساسي الأمن المائي

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